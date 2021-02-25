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Олейник: Нам поставили самогон из Индии

25 февраля 2021, 21:25  •  214 • Украина

На Украине началась вакцинация индийской вакциной против коронавируса. Её уже назвали чудо-вакциной. И неслучайно.

Заявителем на регистрацию индийской чудо-вакцины является некое общество «Grace of God» («Милостью Божьей»). Основатель ООО созданной три месяца назад стал некто Кумар Пранаав с уставным капиталом - 1000 долларов. Фирма, кроме фармацевтических препаратов, торгует овощами, фруктами, мясом, яйцами и молочными продуктами.

Плюс ко всему, по договору поставки Украина обязалась участвовать в клинических испытаниях новой разработки новой индийской вакцины, которая сейчас проходит первую стадию клинических испытаний. Вторая и третья стадии частично пройдут в Украине.

В одном флаконе индийской вакцины - 10 доз. Ответственным за последствия вакцинацией по украинским законам является заявитель, иными словами гражданин Кумар. Первым принял вакцину в Украине мой земляк, врач из Черкасс Евген Горенко. Документа о вакцинации ему не выдали. Без него предъявить какие-то юридические претензии невозможно.

Отказались от российского «Спутника». Подписались на индийскую. Знающие люди говорят, что Зеленский поставил министру здравоохранения Максиму Степанову ультиматум: или вакцина, или должность. Вакцину привезли. Всё руководство страны отказалось вакцинироваться индийским препаратом. Видимо, «западло» из одной ампулы вдесятером.

Какие последствия? Судя по всему, нам досталось то, что другим странам не нужно. Украинцам суждено переболеть всем. В конечном итоге, украинцев не будут никуда пускать потому, что справку о вакцинации им не дадут, а по нынешним правилам наличие такой справки при передвижении по Европе обязательно. И это только видимая часть айсберга. Занавес!!!

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