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Оленеводов и массажистов призывают на два года

12 марта 2018, 19:09  •  114 • В России

Несмотря на то, что очередной призыв в Российскую армию начинается традиционно 1 апреля, различные российские организации уже подали заявки на призывников, которые не желают служить в армии. Отделы кадров госпредприятий, которые раньше боролись за квоты на мигрантов, теперь ждут пополнения из военкоматов. Не хочешь год держать в руках автомат - будешь 21 месяц ходить с метлой дворника.

- Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, сформирован на основе предложений 5 федеральных и 67 региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по вакантным рабочим местам (новый перечень профессий альтернативной службы утвержденный главой Минтруда России Максимом Топилиным см. ниже), - сообщили «Комсомолке» в Минтруд России.

Всего в списке 4976 вакансий. Выяснилось, что самая востребованная рабочая профессия на сегодняшний день - оленевод. Разыскиваются 70 оленеводов в развивающиеся охотничьи промыслы на Камчатке. Ждут трактористов-машинистов и ветеринаров в возрождающихся сельхозпроизводствах. 69 рабочих зеленого хозяйства, столяров и слесарей востребованы на коммунальных предприятиях. 66 нянь и операторов стиральных машин требуются в детские реабилитационные центры и дома интернаты для престарелых и инвалидов. Должности 58 сортировщиков вакантны в отделениях Почты России от Калининграда до Якутии.

На должности служащих ищут 2 артистов балета. Их ждут в Государственном академическом театре оперы и балета в Коми и Марий Эл. В Новосибирском театре остро не хватает рабочих сцены. В России масса санитарных частей и пунктов, куда не могут заманить врачей практически всех специальностей. Призывников готовы взять на службу акушерами хоть в Республиканский перинатальный центр Карелии, хоть массажистами в Бахчисарайскую райбольницу.

Конечно, в таком роде деятельности есть и плюсы: место в общежитии, небольшая зарплата и законный отпуск.

- Желающим проходить альтернативную службу должны обратиться в военкомат письменно за полгода. Комиссия рассмотрит заявления. В прошлом году 278 призывников заявили, что действительная военная служба противоречит их убеждениям или вероисповеданию, - отметили в Минобороны России.

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