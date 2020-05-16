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Олень необычным образом "зашёл в гости": Спасался от леопарда и проломил крышу
16 мая 2020, 00:55 • 36 • В мире
Жильцы одного из домов в Индии были обескуражены, когда обнаружили у себя в гостях оленя. Животное, спасаясь от леопарда, запрыгнуло на крышу и проломило её.
Инцидент произошёл глубокой ночью. Жители дома проснулись от невероятного грохота. Оказалось, что у них в гостях раненый олень.
На место прибыли спасатели. Они отметили, что олень находится в шоковом состоянии, но ведёт себя достаточно спокойно. Падение на нём никак не сказалось, пишет портал Upi.com.
Оленя перевезли в центр спасения Национального парка имени Санджая Ганди. Там его осмотрели ветеринары. После лечения и адаптации животное вернут в дикую природу.
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