Олень необычным образом "зашёл в гости": Спасался от леопарда и проломил крышу

Инцидент произошёл глубокой ночью. Жители дома проснулись от невероятного грохота. Оказалось, что у них в гостях раненый олень.

На место прибыли спасатели. Они отметили, что олень находится в шоковом состоянии, но ведёт себя достаточно спокойно. Падение на нём никак не сказалось, пишет портал Upi.com.

Оленя перевезли в центр спасения Национального парка имени Санджая Ганди. Там его осмотрели ветеринары. После лечения и адаптации животное вернут в дикую природу.