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Олег Царев: Зеленский теряет контроль над страной, и в Раде у него дела плохи

30 декабря 2019, 17:54  •  138 • В России

- Олег Анатольевич, Зеленский встречая в аэропорту Борисполь самолет с украинцами, которые в воскресенье были освобождены на Донбассе при обмене с Киевом задержанными, поблагодарил лидеров нормандской четверки.

- Он не мог этого не сделать. Столько было высоких чиновников, желающих попасть в тот момент в Борисполь, чтобы засветиться на фоне «освобожденных политзаключенных и военнопленных», что там пришлось даже списки встречающих составлять и лишних отсекать. Зеленский прекрасно понимает, как это важно с точки зрения пиара и внутри страны, и на международном уровне. Для Киева вернувшиеся из Донбасса – герои. Их встречают на высшем уровне, им обещают квартиры, из зовут на телевидение. Официальная власть, сам Зеленский выжмут из ситуации максимум. А будет ли таким отношение к вернувшимся в Донецке и Луганске? Ведь туда вернулись люди, которые за 4-5 лет не сдались, не предали идеалов. И это они – настоящие герои. Их будут интегрировать в общество? Куда они денутся со своими справками об освобождении?

- В один день стало известно о благодарности Зеленского лидерам четверки и о том, что в обширном списке зарубежных руководителей, которых Кремль поздравил с Новым годом, главы незалежной нет…

- Ничего удивительного. По дипломатическому, международному этикету лидер страны, которого поздравил лидер другой страны, должен ему ответить. Вы можете себе представить, чтобы Зеленский слал ответное новогоднее поздравление Путину? Он, конечно же, не может себе это позволить и, думаю, в Москве это хорошо понимают и не ставят президента Украины в неловкое положение.

- Ваш прогноз на 2020-й – Зеленский начнет по-настоящему выполнять минские соглашения и исполнять свои обещания по установлению мира в стране или продолжит пытаться выжить между молотом националистов и наковальней запада?

- Ему все сложнее и сложнее это делать - делать вид, что он выполняет свои предвыборные обещания. Зеленский теряет контроль над Украиной. Его рейтинг падает – пока не катастрофически, но все же. Обмен пленными его немного поддержит – но ненадолго. Но в Раде у него нет решающего большинства – часть депутатов от его партии «Слуга народа» это порохоботы, часть – тесно завязаны на интересы конкретных олигархов и не озабочены проведением в жизнь политики президента. Генпрокурор исповедует и проводит взгляды, которые ближе Порошенко, чем Зеленскому. Это же касается и еще ряда чиновников на ключевых постах. Потому надеяться на мир на Донбассе и на улучшение российско-украинских отношений вряд ли стоит.

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