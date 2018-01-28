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Олег Царев: Заявления Авакова - пиар, а Украина захватить Донбасс военным путем не рискнет
28 января 2018, 17:24 • 350 • В России
- Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его подразделениям пора готовиться к трудовым подвигам на территории Донбасса, а украинским гаишникам - примериваться к работе в Крыму и Севастополе…
- Есть Прокуратура Крыма в составе Генпрокуратуры Украины. Ну и почему бы Авакову не создать милицию для Донецка, Луганска и Крыма?
- Для чего и для кого нужны все эти заявления – для получения быстрых денег из бюджета незалежной?
- Ну, прокуратура Крыма – это, может быть, не совсем хороший пример. Данная структура загружена работой для Международного суда. Они находятся, кажется, в Херсоне и собирают материалы для Международного суда в Гааге. Куда Украина подала иск на Россию.
Вообще же Аваков создает такие подразделения для своего пиара.
- Он говорит про то, что украинской милиции придется следить за порядком на “освобожденных территориях” в самое ближайшее время.
- Украина сейчас живет в такой...искаженной реальности. Комментировать действия ее должностных лиц сложно.
- То есть, вы не связываете все эти высказывания с тем, что главе МВД Украины просто понадобились новые вливания в его ведомство из бюджета?
- Сам Аваков давно уже миллиардер. Что касается бюджета МВД и Минобороны, то Украина каждый год их повышает. Не думаю, что главе МВД на что-то не хватает средств – это просто очередной пиар.
- Донбасс ожидает возобновление военных действий в самое ближайшее время?
- Это было прощупывание реакции от Российской Федерации - со стороны тех, кто выражает интересы Европы и США. Но в последнее вреям меняется отношение к Украине и в Европе, и Америке. Была надежда на то, что там осудят действия Украины. Но этого не произлшло. Но считаю, что это не имеет никакого отношения к обострению военной ситуации на Донбассе. Мы видим маневры, связанные с политикой.
- Прямой вопрос: Украина попытается захватить Донбасс в скором времени военным способом?
- Сложно говорить определенно, но я думаю, что нет. События развиваются сейчас несколько в другом ключе.
- Не в военном ключе - скорее, в политическом?
- Да.
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