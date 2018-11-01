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Олег Царев: В Крыму полторы тысячи объектов, которые до сих пор принадлежат украинским политикам и олигархам!

01 ноября 2018, 16:39  •  177 • В России

- Почему в этом списке нет многих украинских олигархов из списка «Форбс»?

- Там есть предприятия Виктора Пинчука и Юрия Косюка. Не так важен перечень фамилий и компаний, сколько принцип, по которому будут применяться санкции. В списке - сотрудники администрации президенита, чиновники.

- Там 12 членов кабинета министров!

- Да, и еще члены Конституционного суда. Но вам чсто встречались судьи, депутаты или министры, у которых собственность записано лично на них?

- Надо полагать, у главы Минобороны Полторака или главы МВД Авакова таких объектов в собственности, тем более на территории России, точно нет!

- Я знаю, что на территории Крыма полторы тысячи (!) объектов, которые принадлежат лицам, которых в этом списке может и не быть — но за этими объектами маячат депутаты Верховной Рады, которые проводят недружественную политику по отношению к России. Ну и другие представители высшей украинской власти. В Крыму каждый из деятелей украинской элиты имел санаторий, пансионат, виллу. А сейчас две трети из этих «лиц элиты» изощряются в выпадах против России. Ну вот, например, депутат Верховной Рады Андрей Сенченко — он призывал и все делал для того, чтобы был блок-аут, и чтобы Крым был энергетически отрезан.

- Санкции прямо по нему ударят?

- Не факт. Оформлены то они на других людей. В Балаклаве у него отель и рыбный ресторан. Да, он родился в Крыму, но сейчас он в Киеве.

Когда Наталья Поклонская была прокурором Крыма, а я работал в Донбассе, она позвонила и спросила: как вам можно помочь? Я говорю: помогите детям. И мы привезли в Крым два автобуса маленьких детей с огнестрельными ранениями. Я в каждом санатории или профилактории разговаривал с директорами — все были рады помочь. А на вопрос про хозяев этих санаториев директора называли имена: судей конституционного суда, Генпрокуратуры и администрации президента незалежной. Эти объекты и по сей день перечисляют деньги на Украину.

- То есть вопрос не в перечне лиц, а в том, как именно к ним будут применяться санкции?

- Да! Ну вот так, как американцы их применяют против России. Российские компании, которые попали под санкции — банки с ними боятся перевод сделать, потому что они автоматически попадут под санкции! То есть, если в списке есть депутат Сенченко — то санкции должны касаться и всех, кто имеет отношение к его бизнесу! Или если это банк Пинчука «Кредит Днепр» — не значит ли это, что под санкциями будет весь бизнес Пинчука? Вот в чем вопрос.

- Именно способ применения санкций важен ?

- Конечно, в первую очередь!

- В санкционном списке есть «отмороженные» личности, вроде националистов Фарион и Яроша, есть действующие политики высшего звена (в первую очередь силового, вроде Полторака и Авакова), есть бизнесмены...

- В списке я вижу националистов, у которых активов в России нет и быть не может. Или я вижу Денисенко днепропетровского — так у него точно таких активов в России нет.

- Зачем вводить санкции против бывшего премьера Арсения Яценюка — он ведь живет себе за пределами Украины и не тужит!

- Многие уже подзабыли— но Яценюк был руководителем Крыма. И у него тут осталось достаточно много активов. А еще против него было возбуждено уголовное дело в Российской Федерации. Он же участвовал в чеченской компании на стороне боевиков!

- А Мустафа Джемилев — «борец» за права крымско-татарского-народа?

- Деньги перечисляли на меджлис, а записывали средства на себя первые лица меджлиса. И почему бы средства и объекты не конфисковать и не передать религиозным общинам Крыма? Но что это будет — арест или конфискация? Арест — тоже не плохо.

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- В списке — кандидаты в президенты Украины, например, Юлия Тимошенко…

- Если был Юлия не была под санкциями, ей бы это скорее повредило, чем нет. Включение в санкционный список ( или невключение) — это способ манипуляции за 5 месяцев до президентских выборов. Там есть и другой кандидат — Олег Ляшко, его это тоже касается( он, кстати, весьма небедный человек).

- А вот Владимир Вятрович, который активно создает новую историческую реальность, где Украина — одна из ключевых европейских держав с многовековой славной историей.

- Есть люди вроде Вятровича, которых не включить в список было нельзя. О том, что список составляется, я знал полгода тому назад. Это не было большим секретом. Но когда я слышу про санкционный список, у меня холодок по спине. Потому что нет таких санкций, под которые бы я не попал. Я же украинский политик.

- В списке есть люди, которые перечисляли деньги на Анти-террористическую операцию (АТО) на Донбассе?

- Да даже все российские компании, работающие на территории Украины, отчисляли сбор, который идет на АТО. В том числе дочки крупнейших российских банков. Они даже ввели персональные льготы для бойцов АТО — которые не платили проценты по кредитам, пока участвовали в АТО. Были банки, которые сбор средств осуществляли на войну в Донбассе. Потому найти на Украине тех, кто не связан с АТО, очень сложно.

- Что означает включение в санкционный перечень сына президента, Алексея Порошенко?

- Санкции против первых лиц, как правило, не вводятся. Но мы видим, что 11 ноября в Париже будет встреча Путина и Трампа, а туда прилетит и ПорошенкоМИД Франции пригласил его на празднование 100-летия окончания Первой мировой. Неудобно было бы, если бы Порошенко оказался под санкциями. Как бы они там встречались с Путиным?

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В общем, главная интрига - будут ли применяться российские санкции по принципу американских? То есть распространяться на родственников и номинальных владельцев.

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Русские - люди терпеливые. Чтобы их разозлить, надо постараться. Но тогда мало не покажется. В понедельник Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины». Проще говоря, Киев ждут санкции. Какие — до конца не ясно: как сказано в документе, «определить перечень физических и юридических лиц», которых ждут эти «спецмеры», должно правительство. Пока оно определяет, «КП» спросила экспертов: к какой «ответке» готовиться Киеву после всех его антироссийских выходок? (подробности)

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