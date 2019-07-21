Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны
Избиратель готов съесть бюллетень: На выборах в Раду Украины зафиксировали две т...
Развели четыре моста: В Петербурге и Кронштадте показали, как будут праздновать ...
Политолог Виталий Третьяков: «Войну в Донбассе Зеленский не остановит»
Главная / В России

Олег Царев: С этой Радой России будет полегче

21 июля 2019, 22:39  •  100 • В России

- Победа партии Зеленского «Слуга народа» не полная, 50% и один голос не получили ?

- Мы давали точно такой предвыборный расклад. Пессимистичный прогноз был 42 % а оптимистичный — 48%. Даже с этим, минимальным процентом, «Слуга народа» сможет набрать большинство в Верховной Раде. Либо в блоке с «Голосом» Вакарчука. Либо с мажоритарщиками. Но, чтобы менять конституцию, Зеленскому нужно более 300 голосов — а тут уже возможны варианты.

- «Оппозиционная платформа - за жизнь» Бойко и Медведчука могла получить больше, чем 12,9%?

- Получил точь-в-точь, столько, сколько ожидалось. По нижней планке, по пессимистичному сценарию. Они за счет юго-востока несколько компенсировали потерю рейтинга последнего времени. Невнятная избирательная кампания у них была.

- Экс-премьер Тимошенко с ее «Батькивщиной» в Раде на что может рассчитывать — ни спикера, ни премьера ей не дадут?

- То, что не получит премьера — еще не очевидно. Хотя возможность такого - менее 50%. Да, если ей дать этот пост — она «съест» Зеленского. Сделает пост премьера более значимым, чем пост президента. Но, если ей этого не дать, то Порошено, Тимошекно и Медведчук — это очень сильная оппозиция Зеленскому

- Порошенко с его блоком третьи — то есть экс-президента рано списывать со счетов?

- Это не удивительно. Его электорат никуда не делся. Он очевидно будет в оппозиции

- Музыкант-националист Вакарчук с его «Голосом» в Раде с кем будет блокироваться?

- Это союзники Зеленского. Номер один, с кем он собирался блокироваться. Но это — если партия президента не сформирует большинства с мажоритарщиками. А это и те, кто уже были сторонниками Зеленского и те, кто готовы к ему побежать, ведь на стороне Зеленского власть, силовики. Мы считали, что минимум 226 голосов у Зеленского будет — это при 42%. Но из них — изрядное число людей Коломойского.

- Спикером может стать такая фигура, как Виктор Медведчук.

- Он возможно станет вице-спикером. А возглавит Раду скорее всего Дмитрий Разумков. Один из самых приличных людей там...

- Что первое сделает Зеленский первым делом — продавит кандидатуру премьера?

- Начнутся торги. Авансов выдано очень много. Но думаю, большинство из тех, кто такие обещания получал, обещанные должности не получит. Это уже видно по тем назначениям, которые прошли. Такие правила в политике. Во время избирательной компании обещаешь всем, а приходишь — и делаешь иначе.

- Какие интриги возникают.

- Пост премьера обещали не менее, чем пяти фигурам. Большая интрига по Авакову. Останется ли главою МВД? Ему то обещали вплоть до поста премьера. Во время президентских выборов ему обещала Тимошенко. А потом Коломойский успокаивал — ничего страшного. Шли варианты: не премьером — так главою СБУ.

Есть интрига с «Голосом» Вакарчука — пройдет он в итоге или нет. Она возникла в последние две недели и сохраняется еще и сейчас. Куда уйдут голоса? Если они проходят, то ухудшается положение Тимошенко.

- Пост спикера займет соратник Зеленского Разумков?

- Это очевидно. Я хорошо помню его по работе в «Партии регионов». Один из наиболее разумных по подходу в команде Зеленского. Самые высокие шансы занять пост вице-спикера у Медведчука. Или у человека, которого он поставит. Я хорошо его знаю, и для него взять эту должность при любом спикере, которого предложит Зеленский — это будет больше, чем, собственно глава парламента.

У «Голоса» и у «Слуги народа» кадровый состав в Раде слабый. Мало депутатов с опытом - ну только люди Коломойского.

- С этой Радой России будет легче работать, чем с прежней?

- С этим составом — наверное, да. Дружескими они не будут.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
21 июля 2019, 16:09
Леонид Кравчук - о выборах в Верховную Раду: Люди голосуют за то, чтобы прекратить войну, бедность и коррупцию. И требуют наказать тех, кто привёл к этому Украину
20 июля 2019, 23:54
ВСУ нанесли минометный удар по Донбассу: в Первомайске погибла женщина, еще семь человек получили ранения
21 июля 2019, 22:39
Развели четыре моста: В Петербурге и Кронштадте показали, как будут праздновать День ВМФ
21 июля 2019, 22:39
Избиратель готов съесть бюллетень: На выборах в Раду Украины зафиксировали две тысячи нарушений
21 июля 2019, 19:24
Кто старое помянет - тому глаз -вон?: Как Киев выбирает парламент
21 июля 2019, 22:39
"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 02:09
"П*здуйте, хохлы": Бердянск встречает украинских туристов (Анна Сочина)
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
18 июля 2019, 11:39
«Такой непослушный ребёнок»: в Ярославской области будут судить приёмных родителей, привязавших сына к столбу
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.