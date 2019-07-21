Олег Царев: С этой Радой России будет полегче

- Победа партии Зеленского «Слуга народа» не полная, 50% и один голос не получили ?

- Мы давали точно такой предвыборный расклад. Пессимистичный прогноз был 42 % а оптимистичный — 48%. Даже с этим, минимальным процентом, «Слуга народа» сможет набрать большинство в Верховной Раде. Либо в блоке с «Голосом» Вакарчука. Либо с мажоритарщиками. Но, чтобы менять конституцию, Зеленскому нужно более 300 голосов — а тут уже возможны варианты.

- «Оппозиционная платформа - за жизнь» Бойко и Медведчука могла получить больше, чем 12,9%?

- Получил точь-в-точь, столько, сколько ожидалось. По нижней планке, по пессимистичному сценарию. Они за счет юго-востока несколько компенсировали потерю рейтинга последнего времени. Невнятная избирательная кампания у них была.

- Экс-премьер Тимошенко с ее «Батькивщиной» в Раде на что может рассчитывать — ни спикера, ни премьера ей не дадут?

- То, что не получит премьера — еще не очевидно. Хотя возможность такого - менее 50%. Да, если ей дать этот пост — она «съест» Зеленского. Сделает пост премьера более значимым, чем пост президента. Но, если ей этого не дать, то Порошено, Тимошекно и Медведчук — это очень сильная оппозиция Зеленскому

- Порошенко с его блоком третьи — то есть экс-президента рано списывать со счетов?

- Это не удивительно. Его электорат никуда не делся. Он очевидно будет в оппозиции

- Музыкант-националист Вакарчук с его «Голосом» в Раде с кем будет блокироваться?

- Это союзники Зеленского. Номер один, с кем он собирался блокироваться. Но это — если партия президента не сформирует большинства с мажоритарщиками. А это и те, кто уже были сторонниками Зеленского и те, кто готовы к ему побежать, ведь на стороне Зеленского власть, силовики. Мы считали, что минимум 226 голосов у Зеленского будет — это при 42%. Но из них — изрядное число людей Коломойского.

- Спикером может стать такая фигура, как Виктор Медведчук.

- Он возможно станет вице-спикером. А возглавит Раду скорее всего Дмитрий Разумков. Один из самых приличных людей там...

- Что первое сделает Зеленский первым делом — продавит кандидатуру премьера?

- Начнутся торги. Авансов выдано очень много. Но думаю, большинство из тех, кто такие обещания получал, обещанные должности не получит. Это уже видно по тем назначениям, которые прошли. Такие правила в политике. Во время избирательной компании обещаешь всем, а приходишь — и делаешь иначе.

- Какие интриги возникают.

- Пост премьера обещали не менее, чем пяти фигурам. Большая интрига по Авакову. Останется ли главою МВД? Ему то обещали вплоть до поста премьера. Во время президентских выборов ему обещала Тимошенко. А потом Коломойский успокаивал — ничего страшного. Шли варианты: не премьером — так главою СБУ.

Есть интрига с «Голосом» Вакарчука — пройдет он в итоге или нет. Она возникла в последние две недели и сохраняется еще и сейчас. Куда уйдут голоса? Если они проходят, то ухудшается положение Тимошенко.

- Пост спикера займет соратник Зеленского Разумков?

- Это очевидно. Я хорошо помню его по работе в «Партии регионов». Один из наиболее разумных по подходу в команде Зеленского. Самые высокие шансы занять пост вице-спикера у Медведчука. Или у человека, которого он поставит. Я хорошо его знаю, и для него взять эту должность при любом спикере, которого предложит Зеленский — это будет больше, чем, собственно глава парламента.

У «Голоса» и у «Слуги народа» кадровый состав в Раде слабый. Мало депутатов с опытом - ну только люди Коломойского.

- С этой Радой России будет легче работать, чем с прежней?

- С этим составом — наверное, да. Дружескими они не будут.

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