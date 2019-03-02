Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, что за воровство сажают

ВОДА В КРЫМУ ЕСТЬ!

- Олег Анатольевич, что изменилось на полуострове к лучшему, а что к худшему за 5 лет?

- Вижу выполнение федеральных целевых программ. Да, много сбоев. Много нареканий, срывов сроков по некоторым проектам. Не только в Крыму, но и в Севастополе: выделяются деньги - и деньги пропадают. Но в любом случае проекты движутся. Строится дорога «Таврида». Построили мост в Керчь.

- Мост облегчил жизнь крымчан?

- Да. Мост добавил турпоток. Крым – это туризм и сельское хозяйство, причем в основном в полупустыне. Там, чтобы сельское хозяйство было эффективно, надо строить теплицы, проводить капельное орошение, вкладывать деньги. Сельское хозяйство - пока одно из самых отстающих направлений в Крыму.

- По сравнению с чем?

- По тем планам, которые выставлялись и по которым достигнуты какие-то успехи.

Олег ЦаревФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Но Украина же воду перекрыла, канал сухой...

- Воды в Крыму достаточно. Если поставить современные очистные сооружения в каждом населенном пункте в Крыму, то, очищая стоки, мы получим столько поливочной воды, что не нужны никакие каналы. Я был до войны на «Стироле», знал директора. Там была проблема с водой, в Горловке, и он взял стоки города, поставил японские фильтры, которые продавливали все через мембраны и получил целое озеро пресной воды. Вся технология производства медикаментов у него работали на этой воде. Он при мне наливал ее прямо из этих очистных сооружений - и выпивал. Этой воды в Крыму достаточно и ничего не мешает, и деньги есть, для того, чтобы запустить эту программу. Но это не делается.

ЧИНОВНИКИ ПУХНУТ ОТ БУМАГ

- Людям, которые живут в Крыму, мелкому и среднему бизнесу, стало проще решать вопросы с чиновниками или сложнее?

- С одной стороны, резко выросли зарплаты и пенсии. С другой - выросли цены. До того, как закрыли границу, вообще было хорошо - цены еще были украинские, а зарплаты уже российские. Одно время упал пассажиропоток, но со вводом моста он восстановился. Когда пойдут поезда, он будет больше, чем при Украине. Туристов достаточно много, чтобы крымчане чувствовали себя достаточно комфортно.

- Но бумажек и канители прибавилось?

- В России все делается для того, чтобы чиновник чувствовал себя комфортно, чтобы он получал удовольствие от работы… Чтобы все приходили, его спрашивали, а что делать в данном случае, а вот вы подпишите, а вот разрешите… Количество разрешений зашкаливает. Но когда был сделан выбор, чтобы создать МФЦ…

- И на полуострове они работают?

- Да. И работают достаточно нормально. Крымчане уже увидели, что это удобно: паспорт, разрешение на оружие – все можно оформлять быстро и легко. Но чиновники, все равно, пухнут от бумаг.

Крым никогда не был кузницей кадров на Украине — такими были Днепропетровская, Донецкая, Запорожская области. Там крупнейшие предприятия, где сложнейшее производство, где надо держать за нерв большие коллективы… И вот эта кадровая школа, когда чиновник поработал на предприятии, потом вернулся управлять чем-то… Любого директора крупного предприятия ставь мэром - лучше мэра не найти…

- В Крыму такого не было?

- Нет. Работал титано-магниевый завод и «Крымсода» - и они были киевского подчинения. Здесь было сельское хозяйство и директора санаториев. Киев присылал своих наместников в Крым, которые управляли полуостровом, а крымчане обижались. И вот теперь представьте себе - я не имею в виду Сергея Валерьевича – он старается, делает все, что может…

- Вы про главу республики Аксенова?

- Да. Я имею в виду всю структуру управления. На не очень высокий профессионализм прежних украинских кадров нанизывается документооборот, который, как мне говорят чиновники среднего звена, даже не в 10 - в 100 раз больше, чем был при Украине!

- То есть, в бумажках зарылись?

- Не то слово! Вот когда разговариваешь –а ко мне приезжают бизнесмены, чиновники, бывшие силовики, и действующие, из Украины, у меня как бы некий такой клуб постоянный в Ялте… Так вот, когда они узнают о том, что выделены деньги и каждый год в гигантских объемах не выполняются, не выбираются, не используются, не осваиваются, у них просто волосы встают дыбом. И они говорят – как это?

ТЕБЯ ПОСАДЯТ — А ТЫ НЕ ВОРУЙ!

- Деньги Крыму выделяют, но их не успевают осваивать?

- Ну, это вообще такая… общероссийская проблема. То есть, чтобы не украли, настолько забюрократизированна процедура осваивания средств, что их сложно освоить. На Украине такого нет. Там меньше денег, но и процедуры все попроще.

- Коррупция выросла или снизилась? Или она на прежнем уровне?

- Здесь можно наблюдать несколько этапов. Первый – когда пришла Российская Федерация и, общаясь с чиновниками различного уровня, я видел: все были на таком энтузиазме и все говорили – будем работать, будем стараться… Потом прошло время, и они поняли, что можно не только работать, но и зарабатывать.

- Честно или нечестно?

- Зарабатывать... ну, не совсем честно. И что - да, Россия очень сильно отличается от Украины, но принципиальных отличий в этом смысле нет. И что можно выстраивать те же схемы, можно назначать своих людей, выстраивать коррупционные схемы. И вот этот вал арестов, который идет по Крыму - это следствие того вывода, который сделали ряд чиновников…

- То есть, крадут – сажают, крадут – сажают.

- Да, крадут - и сажают. И вот третий этап – это когда люди, те же чиновники, поняли отличие Российской Федерации от Украины. На Украине, как правило, чиновников не сажали. Не сажали политиков. Когда Янукович посадил Юлию Тимошенко, это было такое сильное нарушение тех правил, которые сложились в системе, что....

- Внутренних договоренностей?

- Да, неких сложившихся отношений системы. Так, чтобы арестовали налоговика? И кто? Прокурорские? Да они вместе с баню ходят! Да, могут возбудить уголовное дело и попросить у него денег, но чтобы сажать – это было очень редко. А сейчас в Крыму работают ФСБ, МВД, возбуждаются уголовные дела, прослушиваются телефоны. Короче, сейчас пошел третий этап, когда чиновники понимают, что воровать можно, но сложно - могут посадить.

Цены на топливо 2019Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РОССИЙСКИЙ КУРОРТНИК ПЛАТИТ БОЛЬШЕ

- Вы в Ялте управляете санаторием или занимаетесь сейчас его реконструкцией?

- Санаторий имени Кирова. Ялта. Приезжайте. У меня был ряд производственных предприятий, и был санаторий, в котором отдыхали люди. Сейчас все, что у меня осталось - работа директором… Он был убыточный при Украине.

- А сейчас?

- У меня был достаточно большой бизнес, поэтому мы дотировали тысяч 200 долларов ежегодно в этот санаторий, но зато отдыхали люди по льготным путевкам – сотрудники наших предприятий: бумажной фабрики, хлебокомбината, сельского хозяйства. Но все, что осталось на Украине, забрала команда Коломойского. Предприятия были разграблены, остановлены…

- Вы приехали в Крым и...

- ...Думаю, ну, вот у меня осталось предприятие, которое раньше я дотировал, а сейчас у меня нет денег на дотацию, и как теперь выкручиваться? Но я стал заниматься лично этим санаторием. И хочу сказать, что российский отдыхающий - он платит дороже, чем украинский. Цены на путевки дороже, а цены на газ дешевле. Льготы по налогообложению. И, хоть все время государство и ужесточает условия, (чего вообще не должно делать по правилам), то есть, все время пересматриваются условия, но мы уже сделали инвестиции… И несмотря ни на что, выгодно работать сейчас в Крыму. Не надо никаких схем, не надо никаких способов уменьшения налогов. Санаторий не платит НДС, санаторий платит льготные налоги и по зарплате… Развиваемся потихоньку…

КоммуналкаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Да, крымчане могут сравнивать свою жизнь с жизнью родственников, друзей и знакомых на юго-востоке Украины — люди продолжают ездить друг к другу, хотя и в меньших масштабах, чем раньше. Больниц и поликлиник и садиков в Крыму новых введено за эти годы больше, чем за все время независимости Украины. Дороги на полуострове строят, а украинские федеральные трассы сейчас почти без финансирования.

А ощущение того, что в Крыму могло быть, не дай бог, как в Донбассе - оно есть. Пенсии там низкие, работы нет, и нет ощущения будущего. Это в целом на юго-востоке. Крымчане знают и понимают, чего они избежали.

Проекты «крымской пятилетки»Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Проекты» майданаФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники