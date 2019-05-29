Олег Царев: Не исключаю, что техника из "спецкомнаты" Порошенко использовалась для управления теневыми потоками средств

- За четыре срока в Раде вы бывали в президентской ситуационной комнате?

- Я неоднократно бывал в кабинете президента. Не всегда президент был рад моему визиту. В России такое вряд дли возможно. Когда после первой оранжевой революции арестовали моих коллег депутатов, я проводил протестный митинг Партии регионов. А резолюцию митинга разносил в прокуратуру (Пискуну), в МВД (его возглавлял Луценко, он не хотел меня принимать, но принял) и президенту. В администрации Ющенко мне пришлось отодвинуть охрану, сдвинуть его помощника (Третьякова) и зайти в кабинет главы государства. Ющенко спрятался — и я ему на стол положил резолюцию и вышел. Тогда закон о статусе депутат в Украине соблюдался. Ни один охранник не мог меня задержать, даже если я шел к первому лицу. Неоднократно бывал в кабинете Януковича. И никогда никакой ситуационной комнаты я не видел - и не знал о ее наличии.

- А могло ли быть такое, что на серверах, куда поступали данные из спецслужб, не хранилось никаких секретов — о чем заявил бывший пресс-секретарь Порошенко? Или все украинские секреты отражались только на бумаге?

- С некоторыми материалами, особенно с теми, что касались майдана и с теми, что поступали на имя президента Януковича, я был ознакомлен. Они стопроцентно считались закрытыми. (Прослушка, наружка, наблюдения за послами и др). Тогда те документы были не в электронном - в бумажном виде. Был большой пакет документов в 200 или 300 страниц. Его просматривал начальник департамента и делал выжимку страниц на 20 — она шла к первому заместителю начальника СБУ. Потом начальник СБУ их смотрел. И уже он всего несколько листочков передавал президенту. Вот тогда, до 2014-го, такой документооборот проходил в бумажном виде. Такая же схема была в МВД.

- А возможно, чтобы аппаратура в администрации не принадлежала, скажем, управлению делами — а была арендована президентом у частного лица или компании?

- Если пресс-секретарь Порошенко такую версию выдвинул, то ему прежде надо было подумать: операции с оплатой аренды техники должностного лица должны проходить согласно законодательству действующего Украины. Тендер, оценка, договор. И это же все можно проверить! Президенту нельзя просто взять и из своего кармана заплатить кучу денег за кучу техники, которую привозят в главное здание страны. Версия не выглядит правдоподобной. Скорее всего, Порошенко строил, используя власть, коррупционную машину. В ней ходили громадные теневые деньги. Они шли в том числе на подкуп депутатов, представителей разных государств (спецпредставителей и просто представителей), лоббистскую деятельность в США, он подпитывал свою бизнес-империю. Объем этих средств был сопоставим с бюджетом страны. Речь идёт о десятках миллиардах долларов.

- Вряд ли бы такая информация о потоках этих средств поступала на сервера из этой ситуационной комнаты? Или потенциально она могла там храниться?

- Управленческий учет (бюджеты, отчёты о выполнении задач, отчёты о движении денежных средств) моих предприятий около 20 компаний ежедневно сбрасывался ко мне «в центр». Не исключаю, что у Порошенко тоже было место, куда вся информация стекалась и обрабатывалась. В том числе и о теневых потоках. Отчетность по коррупционным схемам. И компьютеры могли покупаться за счет тех же теневых денег.

- Что стоит за этой пропажей — пакость или спецоперация?

- Не думаю, что это была спецкомната, которая была начинена спецоборудованием для управления страной. Скорее всего, использовалась для управления теневыми потоками средств. Потому Порошенко эти сервера и забрал. Но эту информацию невозможно утаить. На глазах всей страны происходило обворовывание государства. У прежнего президента было государство в государстве. В пополнении его теневого бюджета участвовали масса чиновников и директоров государственных и частных предприятий и фирм, депутатов. Скрыть это невозможно и, как только Порошенко убрали, завеса секретности рухнула.

- Последствия скандала мы увидим совсем скоро?

- Будет еще много всего вылазить наружу.

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