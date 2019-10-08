Олег Царев: Люди из ОБСЕ симпатизировали России и Донбассу, но не могли это высказывать

Спецпредставитель ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на Востоке Украины Мартин Сайдек, на международном форуме Salzburg Europe Summit во время дискуссии напомнил присутствующим, что Крым, вообще-то, принадлежал России много лет.

70-летний дипломат, который изучал международное право и международные отношения в университетах Вены, Москвы и Балтимора, на просьбу прокомментировать референдум 2014-го года о воссоединении полуострова с Российской Федерацией, поначалу уклонился от ответа. Но позже, взяв слово, напомнил участникам дискуссии, что его задача — урегулирование конфликта на Донбассе. А затем констатировал, что южный полуостров находился и в составе РСФСР, и в составе УССР, а также входил в состав Российской империи много лет.

На Украине такое напоминание многих взбесило. Сайдеку тут же припомнили, что он приложил руку к тому, чтобы в Минске было подписано соглашение с учетом «формулы Штайнмайера», которое вызвало рвотный рефлекс у украинских националистов.

Вот что думает по поводу этого скандала экс-депутат Рады Олег Царев:

- Господин Сайдек как опытный дипломат ничего нового, «прорывного» не сказал — констатировал исторические факты, но реакцию вызвал бурную… Это звонок для украинской элиты?

- Когда я был в Донецке в 2014-м и встречался с представителями ОБСЕ, которые приехали на Донбасс, где начался конфликт, я не встречал среди них тех, кто без симпатий бы относился к России и к Донбассу. Речь о тех ОБСЕшниках, которые работали со стороны Донецка и Луганска .

Австрийский дипломат Мартин СайдикФото: REUTERS

- Как вы это объясняете?

- Все приехавшие знали русский язык. Любо они учились, либо работали в России или в СССР в разные годы. Либо родственники тут есть. Были и потомки белоэмигрантов , так вот им вообще было непонятно, почему Донбасс — это не часть России, как впрочем и вся Украина. Потому они заведомо были на нашей стороне.

- Но политическая конъюнктура диктовала представителям Европы другое отношение.

- Конечно, другая была конъюнктура. Их доклады тщательно мониторили и заставляли на самом верху «подчищать», чтобы позиция не выглядела «пророссийской». Но, повторюсь, рядовой состав был за нас. То же самое можно сказать и о специальном представителе ОБСЕ Сайдеке, который был назначен в июне 2015-го.

- У него ведь есть хорошая история взаимоотношений с нашей страной?

- Да. Он учился в МГУ в 70-х. Работал в посольстве Австрии в СССР в 80-х и на рубеже 90-х. Человек наверняка полюбил Россию. Он уже ощущал менталитет, стал понимать, чем дышат русские, что их беспокоит. В его отношении к России я не сомневаюсь.

- Ну, это его личное дело, а как дипломат он симпатию демонстрировать на международных площадках вряд ли может...

- Так он же, вроде бы, ничего особо нового относительно Крыма и не сказал?! Но вот момент, когда он это сказал, и сами слова, интонация - они выказывают его внутреннюю симпатию к России. Это очевидно.

- Ждали от него, наверняка, другого — например, слов «про аннексию»...

- Многие, возможно, рассчитывали, что спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу присоединится к хору, осуждающему Россию. А он, не сказав ничего особенно, тем не менее эту свою симпатию простой констатацией фактов показал. Тут как в психологии, когда мальчик спрашивает у девочки, как пройти в библиотеку - это не значит, что он ищет библиотеку, ему нужен повод познакомиться. Не всегда важно, что говорят люди — важно, как говорят и в какой момент.

- Это прозвучало в контексте изменений в отношении к Украине Европы и США?

- Мировая повестка меняется, в части отношение Европы к конфликту на Украине. И отношения США. Год-два назад Сайдек бы промолчал. А сейчас он высказался. Европа нацелена на то, чтобы получить мир и снять санкции с России. И продолжать зарабатывать деньги. Здесь ничего романтического. Европе нужен результат, и она ожидает от Украины выполнения минских соглашений. В том случае, если Украина в течении полугода не станет двигаться в сторону выполнения Минска — то Европа транслирует по всем каналам Киеву, что она вынуждена будет возложить вину за срыв на Украину. А потом снимать санкции в одностороннем порядке.

- Выступление Сайдека — один из таких сигналов Брюсселя Киеву?

- Не думаю, что это сигнал, и что спецпредставитель ОБСЕ говорил специально. Он просто разрешил себе сделать то, что он долгое время не разрешал. Из-за прежней политической конъюнктуры.

- Зеленскому то что делать — он же задний ход сейчас дать не может?

- У Зеленского сложная ситуация. Он панически боится нео-бандеровцев. Может, это голос крови, иначе его страх, через поколения, перед радикалами ничем не объясним. Из-за того, что он не наводит порядок в стране, он сам себя загоняет в ловушку. И коридор возможностей у него будет сужаться все больше. С другой стороны, у России обратная ситуация. Москве сейчас все-равно, какое решение примет Зеленский. Начнет выполнять Минские соглашения — наступит мир на Донбассе, будут сняты санкции, хорошо. Не станет выполнять — ну, значит, вина будет возложена на Украину, санкции все-равно с России будут сняты Европой в одностороннем порядке. Путь немного более длинный, зато существуют дополнительные дивиденды.