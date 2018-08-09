Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русофобия как религия»: почему власти США запустили антироссийский санкционный ...
В Госдуме ответили на заявление Порошенко о якобы притеснениях крымских татар
Агитационная кампания кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина начнется 13 август...
«Россия арестовывает людей из ближайшего окружения Асада»
Главная / В России

Олег Сенцов - жив и здоров: ФСИН показал свежие фото арестанта

09 августа 2018, 20:39  •  62 • В России

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова положила конец спекуляциям вокруг состояния самого известного украинского заключённого в российских тюрьмах — Олега Сенцова.

Уроженец Крыма и сторонник майдана был в 2015 году осуждён Северо-Кавказским окружным судом за терроризм. По версии обвинения, 9 мая 2014-го, сразу после воссоединения полуострова, Сенцов с группой сообщников планировал взрывы у Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе, а ранее поджигал офисы местных отделений Русской общины Крыма и «Единой России»

Четыре месяца назад в лабытнангской колонии «Белый медведь» 42-летний зек неожиданно объявил голодовку, требуя выпустить из наших тюрем всех украинских арестантов, которых он называет «политзаключёнными». При этом от диалога с властями Сенцов принципиально отказывается.

Олег Сенцов - жив и здоров. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ

Последние дни в прессе появились панические сообщения, будто состояние Сенцова «критически ухудшилось». Тогда российский омбудсмен Татьяна Москалькова по просьбе своей украинской коллеги Людмилы Денисовой предложило руководству ФСИН сделать фотографию заключённого, дабы убедиться, что с ним всё в порядке.

Пресс-служба омбудсмена передала эти снимки КП, сообщив, что фото сделаны 9 августа 2018 года с личного согласия Сенцова. Отчётливо видно, что последний самостоятельно стоит на ногах, измождённым не выглядит, рядом на кровати — книги.

— Ранее при посещении Сенцова российским омбудсменом тот говорил, что удовлетворён условиями содержания в колонии, отношением сотрудников и врачей, а также качеством оказываемой ему медицинской помощи, — сообщили нам в пресс-службе Татьяны Москальковой.

В украинских и "сочувствующих" СМИ Сенцов именуется «режиссёром» (мол, «государство угнетает людей искусства»), но широкой публике его творческие достижения малоизвестны — да и снял он, если так можно выразиться, «полтора фильма». Дебютная любительская лента «Гамер» о подростке-геймере получила награды на кинофестивалях не первого ряда (в Одессе, Трускавце, Ханты-Мансийске). Следующая работа, криминальная драма «Носорог», осталась незаконченной.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
62
Источник
Похожие новости
09 августа 2018, 14:09
Российские девушки на военных грузовиках поразили китайцев и венесуэльцев
08 августа 2018, 15:24
Жириновский предложил изъять имущество Петросяна в доход государства
08 августа 2018, 21:54
Владимир Путин: У России есть все необходимое для реализации космических проектов

09 августа 2018, 18:54
Лайк, репост, статья: ОНФ и Генпрокуратура предложат Путину поправки к антиэкстремистскому закону
09 августа 2018, 12:24
Договорные отношения: в России предлагают обязать молодожёнов заключать брачный контракт перед свадьбой
09 августа 2018, 20:39
Олег Сенцов - жив и здоров: ФСИН показал свежие фото арестанта
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 августа 2018, 00:54
«Турция не спасет русских от смерти»
08 августа 2018, 07:24
Судьбу Израиля решает Путин
06 августа 2018, 12:54
В Госдуме оценили намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
03 августа 2018, 21:56
ГАРРИ БЕР-КУТ. КОГДА ВОСКРЕСНЕТ УКРАИНА? 01.08.2018 [РАССВЕТ]
05 августа 2018, 17:39
Наводить порядок в Сирии идет Китай
03 августа 2018, 07:10
Убийство в саванне: уроки и последствия
05 августа 2018, 11:09
В израильской армии разразился скандал. Неужели на почве расизма?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.