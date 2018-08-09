Олег Сенцов - жив и здоров: ФСИН показал свежие фото арестанта

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова положила конец спекуляциям вокруг состояния самого известного украинского заключённого в российских тюрьмах — Олега Сенцова.

Уроженец Крыма и сторонник майдана был в 2015 году осуждён Северо-Кавказским окружным судом за терроризм. По версии обвинения, 9 мая 2014-го, сразу после воссоединения полуострова, Сенцов с группой сообщников планировал взрывы у Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе, а ранее поджигал офисы местных отделений Русской общины Крыма и «Единой России»

Четыре месяца назад в лабытнангской колонии «Белый медведь» 42-летний зек неожиданно объявил голодовку, требуя выпустить из наших тюрем всех украинских арестантов, которых он называет «политзаключёнными». При этом от диалога с властями Сенцов принципиально отказывается.

Олег Сенцов - жив и здоров. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ

Последние дни в прессе появились панические сообщения, будто состояние Сенцова «критически ухудшилось». Тогда российский омбудсмен Татьяна Москалькова по просьбе своей украинской коллеги Людмилы Денисовой предложило руководству ФСИН сделать фотографию заключённого, дабы убедиться, что с ним всё в порядке.

Пресс-служба омбудсмена передала эти снимки КП, сообщив, что фото сделаны 9 августа 2018 года с личного согласия Сенцова. Отчётливо видно, что последний самостоятельно стоит на ногах, измождённым не выглядит, рядом на кровати — книги.

— Ранее при посещении Сенцова российским омбудсменом тот говорил, что удовлетворён условиями содержания в колонии, отношением сотрудников и врачей, а также качеством оказываемой ему медицинской помощи, — сообщили нам в пресс-службе Татьяны Москальковой.

В украинских и "сочувствующих" СМИ Сенцов именуется «режиссёром» (мол, «государство угнетает людей искусства»), но широкой публике его творческие достижения малоизвестны — да и снял он, если так можно выразиться, «полтора фильма». Дебютная любительская лента «Гамер» о подростке-геймере получила награды на кинофестивалях не первого ряда (в Одессе, Трускавце, Ханты-Мансийске). Следующая работа, криминальная драма «Носорог», осталась незаконченной.

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