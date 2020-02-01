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Олег Пак назначен первым заместителем главы Минкомсвязи

01 февраля 2020, 22:09  •  90 • Политика

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства РФ.

"Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Ранее Пак занимал должность заместителя министра Минкомсвязи.

Также статс-секретарем - заместителем министра стала Людмила Бокова, занимавшая ранее пост заместителя министра.

"Назначить Бокову Людмилу Николаевну статс-секретарем - заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

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