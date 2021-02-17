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Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
17 февраля 2021, 23:40 • 149 • Украина
Украинская власть за шесть лет поняла, что ей не удалось обмануть Россию в выполнении Минских соглашений, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, 15 февраля в эфире телеканала «Украина 24».
«Нынешняя власть поняла, что не может обмануть Россию по одной причине — цель России и цель Украины являются противоположными. Цель России — уничтожить Украину, навязать нам на условиях Москвы возвращение Донбасса», — заявил Ляшко.
Политик уточнил, что Украина сможет выполнить минские соглашения в одном виде уничтожением прежнего состояния страны. В то время как украинские власти добиваются возврата территорий Крыма и Донбасса без каких либо структурных изменений на Украине.
«Этого невозможно достичь — ни Минские, ни любые другие договоренности не могут быть выполнены до тех пор, пока Украина будет слабой», — уточнил Ляшко.
Бывший депутат считает, что минские соглашения не имеют перспектив, в том виде, в каком их записали. Украина никогда не пойдет на изменение конституции, признание республик и вооруженных сил.
«Сегодня Россия нас тыкает носом… не только Россия, но и наши партнеры, немцы и французы, говорят — вы это подписывали, так выполняйте. А это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины», — указал Олег Ляшко.
Делегация Украины в трехсторонней контактной группе уже около года не пытается ничего обсудить конкретно и по существу из вопросов установления режима тишины и перехода к политическому урегулированию.
Украинская делегация подготовила свой план последовательных действий по выполнению условий минских соглашений, который на 75% противоречит тексту минских соглашений, на что указывают представители республик и России.
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