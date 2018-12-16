Олег Кожемяко: Мне бы только выспаться. А потом - снова буду часто ездить по краю и много работать

- Алло, Олег Николаевич! У вас во Владивостоке же уже полночь. Вот звоню - как договорились...

- У нас, Александр, уже - завтра!

Олег Кожемяко: Команду менять пока не буду. Поработаем ещё... 00:00 00:00

- Понял! Мы долго ждали этого момента... Цифры можно уже называть? Вас пока еще никто не поздравляет?

- Утром поздравь. Ситуация такая, что все понятно, и она - нормальная.

- Скажите, кто вам в эти часы звонит? Кроме "Комсомолки". Может, кто на работу просится?

- Да нет, никто - ничего. Все это завтра-послезавтра начнется.

- С одной стороны, вы как бы принимали помощь от федерального центра, с другой - даже в наших с вами интервью критиковали московских чиновников, которые там наезжают, - и в прямом, и в переносном смысле. Это что, тактика такая? Или просто вы привыкли резать правду-матку?

- Да нет. Мы какие-то вопросы разбирали на федеральном уровне. Во многих случаях. А если представитель каких-то отдельных министерств что-то не то для края преподавал, преподносил... В этом случае, конечно, мы всегда будем защищать интересы края, наших жителей. Просто у меня народу сейчас много и я подробно не могу говорить....

- Когда я был во Владивостоке, видел у вас в команде людей, оставшихся еще от ваших предшественников. Старые кадры - вплоть до заместителей губернатора. Вы и дальше будете их сохранять?

- Посмотрим по эффективности. Пока мы такие решения не принимаем. На неделе примем.

- А свой стиль работы будете менять? Имею в виду, что вы всю минувшую осень и начало зимы были разъездной врио губернатора.

- Будем вместе разъезжать и будем вместе работать. Мы всегда так работаем.

- И так, и так... Когда вас ждать в Москве? И по каким министерствам собираетесь пройтись?

- Не знаю пока. Сейчас нужно до конца пройти этот - выборный этап. И все. Потом дальше созвонимся.

- Инаугурация когда у вас?

- Не знаю тоже пока.

- Ясно. Поздравлять не будем. Отдохните. Выспаться вам надо. Или у вас какие-то другие планы?

- Нет! Так и сделаем сейчас. Надо выспаться...