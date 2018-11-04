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Олег Кожемяко: Кто кого не выдвинул - внимания не обращаю. Мне делом надо заниматься
04 ноября 2018, 16:09 • 88 • В России
- Алло, Олег Николаевич! С праздником вас!
- А-а, да-да! С Днем народного единства. Во Владивостоке - ветер, прохладно, хорошо, бодро.
- Ну, что - классно!
Олег Кожемяко, врио главы Приморья
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...Вот коммунисты отказались от участия в выборах губернатора Приморского края 16 декабря - то есть, Андрей Ищенко, кандидат от КПРФ, решил не выставлять свою кандидатуру.
- Я, честно говоря, даже внимания не обращаю - кто там, какие там... Кто выдвинул кого, кто не выдвинул. Кто отказался, не отказался...
- Я почитал, что про вас пишут - вот, все, "Олег Кожемяко лишился своего главного соперника"! Как вы вообще эту ситуацию прокомментируете?
- Еще идет сбор подписей, еще идет оформление. Поэтому... Нужно это уже говорить тогда, когда сформируется список кандидатов. А так это все... Могут быть определенные ходы там какие-то. Я на это не обращаю внимание. Двигаюсь своей дорогой.
- То есть - вы, как всегда, не политикой занимаетесь, а - делом.
- Да мне зачем? Ну, я знаю, что нужно делать и - кто бы там ни был... Мало ли там? Сколько будет, сколько есть... (Видимо, Кожемяко имеет ввиду возможных претендентов на губернаторский пост, которых уже сейчас - более десятка. - А.Г.) Ну, и что?
- Ага...
- И что я буду, как говорится, - на каждый чих реагировать.
- Понятно... Чем сейчас вот вы заняты? По-прежнему поездки по районам?
- Вот День народного единства отмечаем, митинги были. Благотворительный провели марафон. Работаем. Встречаемся с людьми. Познаем родной край - все глубже и глубже.
- Вы свою супругу Ирину дождались уже, она приехала к вам с Сахалина?
- Да, она на месте, здесь, со мной находится.
- Ну, привет ей и тоже - поздравления от "Комсомолки".
- Да - хорошо, хорошо.
- А собаку свою вы привезли?
- Нет, еще не привез. Некогда пока заниматься собачкой, потому что поездки по районам сейчас продолжаются - и как-то собачка останется здесь в одиночестве.
- Я понял. То есть, она по-прежнему на Сахалине без вас скучает. Вы там же, в той же квартире живете, в хрущевке?
- Конечно-конечно, да. Пока ремонт не сделал, и это будет не скоро.
- Но супруга, конечно...
- Порядок навела, да.
- И теперь, значит, вы завтракаете дома.
- Да-да-да.
- Ну, а я всегда слежу, точнее наблюдаю за своими героями...
- Можно и так, и так. Слова-синонимы - подходят.
- Вам удачи, если что - звоните.
- Давайте, хорошо. Да.
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