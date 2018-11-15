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Олег Кожемяко: Да никаких секретов нет, просто слушаем людей и ставим острые вопросы перед министрами
15 ноября 2018, 15:24 • 54 • В России
В среду, 14 ноября, Олег Кожемяко сдал в региональный избирком все полагающиеся документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона.(Они пройдут 16 декабря.) Мне удалось поговорить с врио губернатора Приморья по телефону...
Врио главы Приморья Олег Кожемяко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Мне помогают и простые граждане, и министры»
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- Олег Николаевич, теперь вот как-то изменится стиль вашей работы и уже напрямую начнется агитация, да? Или вы по-прежнему будете спать в машине, ездить по районам и так далее...
- Нет, в машине я не сплю - точно. А то, что продолжим работу по объезду территории края, это - 100 процентов.
- То есть изменений здесь - никаких?
- Нет-нет.
- А секретные какие-то ресурсы - ваши, ваших помощников сейчас не будут пущены в дело?
- Нет, работаем в том же режиме. Нам все помогают – и простые люди, и федеральные министерства. Слушаем простых людей и ставим вопросы перед министрами. Все помогают вытащить Приморье из тяжелой ситуации.
- Вот в нашем с вами предыдущем интервью... (См. "Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: Меня не смущает, что земляки обращаются ко мне на ты и зовут просто Олегом", "КП", 11 октября с. г.) Мы там очень мало про медицину говорили, а сейчас я смотрю - к вам и министр здравоохранения России Скворцова приезжала, обещала прислать новые машины "скорой помощи", и вы собираетесь...
- Секунду, Александр!
(Пока мы говорим с врио губернатора, он параллельно ещё с кем-то общается - в телефонной трубке слышно, как в кабинет к Кожемяко заходят люди, здороваются, говорят о делах... Судя по всему, он готовится к совещанию, а, может быть, уже проводит его.)
- И вы собираетесь ещё и по лекарствам проблему решать.
- Да.
- А что, это такая запущенная проблема?
- И целом здравоохранение в Приморье запущено.
- Вы называли мне цифру: оснащенность врачами у вас - 32 доктора на 10 тысяч населения, а среднероссийский показатель - 42.
- Вот теперь надо это поправлять. Особенно в регионах.
(Кстати, молодые специалисты, приезжающие в Приморье, теперь смогут получить подъемные от 230 до 800 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей, плюс - 50 % компенсацию расходов на оплату съемного жилья.)
- Вы, когда подавали документы на регистрацию кандидатом, сказали прессе, что собираетесь с премьером встречаться... Вы же прошлый раз - в октябре - с ним встречались, это будет вторая встреча?
- Да.
- Какие вопросы вы там будете поднимать?
- Вопросы - мосты, школы, финансирование, дороги.
- А чем я вам могу помочь?
- Пока все нормально, работаем.
- Болею за вас, желаю удачи.
- Всего хорошего.
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