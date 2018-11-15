Олег Кожемяко: Да никаких секретов нет, просто слушаем людей и ставим острые вопросы перед министрами

В среду, 14 ноября, Олег Кожемяко сдал в региональный избирком все полагающиеся документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона.(Они пройдут 16 декабря.) Мне удалось поговорить с врио губернатора Приморья по телефону...

Врио главы Приморья Олег Кожемяко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Мне помогают и простые граждане, и министры» 00:00 00:00

- Олег Николаевич, теперь вот как-то изменится стиль вашей работы и уже напрямую начнется агитация, да? Или вы по-прежнему будете спать в машине, ездить по районам и так далее...

- Нет, в машине я не сплю - точно. А то, что продолжим работу по объезду территории края, это - 100 процентов.

- То есть изменений здесь - никаких?

- Нет-нет.

- А секретные какие-то ресурсы - ваши, ваших помощников сейчас не будут пущены в дело?

- Нет, работаем в том же режиме. Нам все помогают – и простые люди, и федеральные министерства. Слушаем простых людей и ставим вопросы перед министрами. Все помогают вытащить Приморье из тяжелой ситуации.

- Вот в нашем с вами предыдущем интервью... (См. "Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: Меня не смущает, что земляки обращаются ко мне на ты и зовут просто Олегом", "КП", 11 октября с. г.) Мы там очень мало про медицину говорили, а сейчас я смотрю - к вам и министр здравоохранения России Скворцова приезжала, обещала прислать новые машины "скорой помощи", и вы собираетесь...

- Секунду, Александр!

(Пока мы говорим с врио губернатора, он параллельно ещё с кем-то общается - в телефонной трубке слышно, как в кабинет к Кожемяко заходят люди, здороваются, говорят о делах... Судя по всему, он готовится к совещанию, а, может быть, уже проводит его.)

- И вы собираетесь ещё и по лекарствам проблему решать.

- Да.

- А что, это такая запущенная проблема?

- И целом здравоохранение в Приморье запущено.

- Вы называли мне цифру: оснащенность врачами у вас - 32 доктора на 10 тысяч населения, а среднероссийский показатель - 42.

- Вот теперь надо это поправлять. Особенно в регионах.

(Кстати, молодые специалисты, приезжающие в Приморье, теперь смогут получить подъемные от 230 до 800 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей, плюс - 50 % компенсацию расходов на оплату съемного жилья.)

- Вы, когда подавали документы на регистрацию кандидатом, сказали прессе, что собираетесь с премьером встречаться... Вы же прошлый раз - в октябре - с ним встречались, это будет вторая встреча?

- Да.

- Какие вопросы вы там будете поднимать?

- Вопросы - мосты, школы, финансирование, дороги.

- А чем я вам могу помочь?

- Пока все нормально, работаем.

- Болею за вас, желаю удачи.

- Всего хорошего.

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