Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп назначил модного дизайнера женских сумочек послом в ЮАР
Ким Чен Ын — Асаду: Успехов в срыве происков враждебных сил
Эксперт объяснил нежелание Киева закрыть сайт «Миротворец»
Без огонька
Главная / В России

Олег Кожемяко: Да никаких секретов нет, просто слушаем людей и ставим острые вопросы перед министрами

15 ноября 2018, 15:24  •  54 • В России

В среду, 14 ноября, Олег Кожемяко сдал в региональный избирком все полагающиеся документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона.(Они пройдут 16 декабря.) Мне удалось поговорить с врио губернатора Приморья по телефону...

Врио главы Приморья Олег Кожемяко - в эфире Радио «Комсомольская правда»: «Мне помогают и простые граждане, и министры»

00:00
00:00

- Олег Николаевич, теперь вот как-то изменится стиль вашей работы и уже напрямую начнется агитация, да? Или вы по-прежнему будете спать в машине, ездить по районам и так далее...

- Нет, в машине я не сплю - точно. А то, что продолжим работу по объезду территории края, это - 100 процентов.

- То есть изменений здесь - никаких?

- Нет-нет.

- А секретные какие-то ресурсы - ваши, ваших помощников сейчас не будут пущены в дело?

- Нет, работаем в том же режиме. Нам все помогают – и простые люди, и федеральные министерства. Слушаем простых людей и ставим вопросы перед министрами. Все помогают вытащить Приморье из тяжелой ситуации.

- Вот в нашем с вами предыдущем интервью... (См. "Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: Меня не смущает, что земляки обращаются ко мне на ты и зовут просто Олегом", "КП", 11 октября с. г.) Мы там очень мало про медицину говорили, а сейчас я смотрю - к вам и министр здравоохранения России Скворцова приезжала, обещала прислать новые машины "скорой помощи", и вы собираетесь...

- Секунду, Александр!

(Пока мы говорим с врио губернатора, он параллельно ещё с кем-то общается - в телефонной трубке слышно, как в кабинет к Кожемяко заходят люди, здороваются, говорят о делах... Судя по всему, он готовится к совещанию, а, может быть, уже проводит его.)

- И вы собираетесь ещё и по лекарствам проблему решать.

- Да.

- А что, это такая запущенная проблема?

- И целом здравоохранение в Приморье запущено.

- Вы называли мне цифру: оснащенность врачами у вас - 32 доктора на 10 тысяч населения, а среднероссийский показатель - 42.

- Вот теперь надо это поправлять. Особенно в регионах.

(Кстати, молодые специалисты, приезжающие в Приморье, теперь смогут получить подъемные от 230 до 800 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей, плюс - 50 % компенсацию расходов на оплату съемного жилья.)

- Вы, когда подавали документы на регистрацию кандидатом, сказали прессе, что собираетесь с премьером встречаться... Вы же прошлый раз - в октябре - с ним встречались, это будет вторая встреча?

- Да.

- Какие вопросы вы там будете поднимать?

- Вопросы - мосты, школы, финансирование, дороги.

- А чем я вам могу помочь?

- Пока все нормально, работаем.

- Болею за вас, желаю удачи.

- Всего хорошего.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
54
Источник
Похожие новости
15 ноября 2018, 12:09
Геннадий Зюганов: Только сумасшедшие могут затевать провокации на Красной площади
14 ноября 2018, 14:54
«Не превысит обычный уровень»: Медведев утвердил двухэтапную индексацию коммунальных платежей в 2019 году
15 ноября 2018, 15:24
МИД Германии потребовал закрыть «Миротворец» после размещения на нем данных экс-канцлера Германии

14 ноября 2018, 19:54
Депутат показал меню с ценами в думской столовой
15 ноября 2018, 13:39
Ищите женщину: в Иркутской области полицейским грозит увольнение за раскрытие личности гермафродита
15 ноября 2018, 15:24
За репосты и лайки больше не посадят: Госдума в первом чтении одобрила смягчение закона
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 ноября 2018, 04:09
Откуда борцы с режимом добыли десятки миллионов рублей на штрафы? (Руслан Осташко)
15 ноября 2018, 00:39
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный пото...
15 ноября 2018, 10:39
Не победят, так погреются: Киев без отопления, но готов захватить Москву
15 ноября 2018, 10:24
«Придётся обратиться к Москве»: как США намерены проводить капитальный ремонт российс...
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 ноября 2018, 19:39
«Растерялась и замешкалась»: Казус с президентом Сингапура на встрече с Путиным попал на видео
10 ноября 2018, 23:09
Умерла актриса Юлия Волчкова
13 ноября 2018, 00:09
Брюссель решил судьбу Мэй
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
13 ноября 2018, 09:39
«Приказали чистить снег с осуждёнными, потом избили»: капитан ФСИН заявила об издевательствах начальства
11 ноября 2018, 18:54
Путин одним словом описал разговор с Трампом
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.