Олег Кашин против Евгения Попова: Что интереснее на ТВ — Украина или русские проблемы?

Почему главные каналы страны только и говорит об Украине? Но есть и другой глубинный вопрос. От чего нашему человеку интереснее смотреть про «бандеровцев» и Зеленского, чем про русские разбитые дороги и собственные проблемы. Ведь об этом и говорят все ТВ-рейтинги.

В эфире на радио «КП» поспорили журналист Олег Кашин и ведущий программы «60 минут» Евгений Попов.

«СВОИ БЕДЫ НАС ПУГАЮТ»

Кашин: Есть теория, которую кроме меня никто не разделяет. Про Украину у нас — честных русских людей — есть набор представлений. Что это наш отколовшийся непутевый брат, который хочет прибиться к западному берегу, чтобы разместить базы НАТО. Бандеровцы, понятно, плохие. Когда телевидение говорит про это, мы уверены, что это правда. Когда телевидение начинает говорить о России, мы уверены, что тут правды не будет. Поэтому про Россию зритель старается не смотреть.

Попов: Но это же теория человека, при всем уважении, не относящегося к телевидению. Есть исследование, их проводят специальные компании. Мы видим интерес к каждой минуте. А не просто к выпускам за какое-то время.

Кашин: Я и говорю, что цифры выше у украинских тем. Потому что русским темам народ не верит.

Попов: Нет-нет. Олег наш постоянный зритель. Мы берем и про наши внутренние беды, и про экономику, и про разбитые дороги, и про нехватку денег, и про ипотеку, и про протесты, и про Навального мы обсуждали.

Кашин: И рейтинг украинских тем выше.

Попов: Естественно. Есть стереотипные моменты: мы один народ, у нас у всех там родственники, знакомые. Мы любили ездить в Киев и Одессу. Это одна страна. Телевизор смотрят люди постарше. У них нет разделения между Украиной и Россией. Еще есть одна очень неприятная вещь. По моему мнению, зритель не очень воспринимает собственные беды. Они не воспринимают информацию о том, когда им больно и неприятно. Когда, уж простите меня, корова сдохла у соседа — они это смотрят. Когда собственная корова заболела — они будут бороться с этой сами. Им не хочется, чтобы им об этом говорили. Может, у нас так устроена психология.

«ЭТО НАША ВОЙНА»

Кашин: Вы говорите, что у нас бессовестный народ? И циничный, злобный.

Попов: Вы за это зацепились. Я вам обрисовал причины. Вы зацепились за одну из них. Мы один народ. Люди смотрят туда, как избавиться от этой беды. Других объяснений нет.

Кашин: Что популярнее — беды украинцев или хорошие новости из России? Вот самолет сел на кукурузное поле. Почему Украина интереснее?

Попов: Я не выдам, наверное, коммерческих тайн. Когда был самолет, мы не могли рассказывать ни про что другое. Это наш самолет, наши люди. Не было новости важнее. Конкуренты рассказывали об Украине. Не скажу, что конкуренты выиграли — им еще далеко до нас. Но они приподняли свои показатели. У них стали показатели чуть выше, чем обычно.

Кашин: Но вы находитесь на Генассамблее ООН. И рассказываете оттуда про Украину. Я сегодня два раза смотрел программу.

Попов: Олег, вы же глубокий человек. А утрируете все. Мы рассказывает о беде, которая напрямую касается нас. Война на Донбассе — это наша война. Хоть мы там не принимаем участия своим сапогом. Пока там кровоточит, будет большая проблема у России. И нам нужно докопаться до тех глубин, чтобы проблема разрешилась. И у нас тогда будет лучше жизнь. С этим спорить никто не будет.