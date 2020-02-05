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Олег Кашин: Прикольно, если бы Ксения Собчак била в эфире украинских политологов

05 февраля 2020, 14:09  •  137 • В России

В БОНУС ОТ ГОСУДАРСТВА НЕ ВЕРЮ

Голованов:

- Ксению Собчак начинает вести новое шоу на «Первом канале». Олег, вы же подняли бучу, первый зачитывали пресс-релиз об этом.

Кашин:

- Конечно, Роман, я ждал этого два года…

Голованов:

- Олег, вы же голосовали за Ксению Анатольевну на президентских выборах. Олег, вы победили.

Кашин:

- Думаю, и вы, и я вместе мы тоже мечтали бы о шоу на Первом канале. Хоть «Поле чудес». Можно с тем же барабаном и с тем же названием. То есть, вы бы крутили, я бы отвечал. Или наоборот. Конечно, Первый канал - это мечта любого человека нашего поколения, который вырос на телевизоре. Даже в эпоху интернета, в эпоху Ютуба, телевизор - это важно, сакрально. Поэтому телевизор, конечно, имеет культовую роль в жизни современных россиян. Естественно, для публичного человек шоу на федеральном канале - это главный предел мечтаний.

Голованов:

- То есть, на Первый канал Кашин бы пошел? Вот «Время покажет» вести.

Кашин:

- Нет, я думаю, конкуренцию Артему Шейнину я составлять не готов. Но про Ксению. Есть такая как бы у ее врагов черная легенда. Что она пошла на выборы президента, чтобы получить за это какой-то бонус от государства. И здесь я не верю, что шоу на Первом канале, спустя два года после выборов, стало такой платой. Так дела не делаются. И вряд ли это связано.

Этого Ксения давно хотела. Она вела, по-моему, еще «Две звезды» или какое-то такое музыкальное шоу. Она телевизионный человек. И то, что она делает на Ютубе могло бы выходить на Первом канале или на России-1, и иметь успех. Поэтому здесь, думаю, они нашли друг друга.

Ксения мне написала в Фейсбуке тоже очень странную фразу, что сейчас она Первому каналу нужнее, чем Первый канал ей. В в это я не очень верю, но тоже интересный момент. Ее шоу будет называться «Док-ток». Ольга Скабеева до «60 минут» на «России-1» вела программу «Вести.док». И поскольку я знаю, что часть той команды «Вестей.док» перешла на Первый канал, я думаю, что…

ПУСТЬ СОБЧАК БЬЕТ УКРАИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

Голованов:

- Что будет делать в эфире Собчак?

Кашин:

- Ну, было бы прикольно, если бы Собчак в эфире избивала украинских экспертов, я думаю, это было бы правильно. Ну, нам рассказывают, что это будет реконструкция каких-то больших событий, вот дело профессора-маньяка Соколова или драка футболистов Кокорина и Мамаева… Такая объяснительная журналистика… Не думаю, что это обязательно взлетит. Но интересно будет посмотреть. Тем более, думаю, сейчас Александру Гордону обидно. Поскольку он будет параллельным с Собчак ведущим этой программы…

Голованов:

- Почему обидно?

Кашин:

- Ну, мы говорим только о Собчак, а Гордон, что называется, покурить вышел.

Голованов:

- Так Гордон и был на Первом канале…

Кашин:

- Да, но именно эту новую программу они с Собчак будут вести по очереди. Нельзя сказать, что Собчак дали собственное шоу. Она его делит с Гордоном. Посмотрим. Я еще раз скажу, что я вот вырос тогда, когда телевидение было нашим всем, оно заменяло нам и парламент, и церковь, и театр, и вообще все, как в фильме «Москва слезам не верит», я продолжаю так же относиться к телевидению и, я надеюсь, что у Ксении Собчак все-таки получится какой-то роман с Первым каналом, который никого не огорчит.

Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru.

Олег Кашин: Украинцы являются политическими папуасами

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