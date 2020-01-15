Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пенсинерка дарит Путину свой гнилой барак
Новым премьером может стать Михаил Мишустин: кто он такой?
Новые задачи — новый глава правительства: Путин предложил кандидатуру главы ФНС ...
Эксперты оценили отставку правительства
Главная / В России

Олег Кашин: Почему народ радуется отставке правительства и новому премьеру?

15 января 2020, 23:54  •  80 • В России

Денек выдался жарким. Сначала Путин в Послании говорит о переменах в Конституции. Потом Медведев с министрами уходит в отставку. И уже через три часа мы знаем имя нового премьера — Михаил Мишустин. О громких событиях 15 января «КП» рассказал журналист Олег Кашин:

- Давайте поздравим друга с Мишустиным. Отличный выбор! Порадуемся. Мы все сегодня дети Мишустина. Прекрасная новость. Это ясность. Представить, что, например, Путин выходит и говорит: «Депутат Виталий Милонов новый премьер». И тут же половина страны охают: «Какой ужас и кошмар!». Для многих даже неизвестно, кто такой Мишустин. Но даже у тех, кто в курсе, кто это такой — негативное отношение к нему нулевое. Никто плохого слова о Мишустине сказать не мог на протяжении этих лет. Главный мем последних месяцев: «Ведьмаку заплатите чеканной монетой!». И кто у нас чеканную монету собирает? Мишустин! Он ложится на ожидания народа очень здорово.

Журналист Олег Кашин.Фото: Youtube

Это вообще счастливый день. Ругань в адрес Конституции не проходит по категории свержения строя. И не нужно ждать, что придет товарищ майор и наорет. Потому что ту избыточную и случайную политическую систему сломал Владимир Путин. Мы, дети 93-го года ждали много лет. Эту Конституцию нам навязали под танки, бившие по Белому дому. Естественно она была направлена только на усиление президентской власти. И ни на что более. Она же на десятилетие вперед обеспечила России перекос. Теперь Россия должна вернуться в более сложное состояние, позволяющее развиваться всем институтам. И дай Бог, чтобы парламент был парламентом, а правительство — правительством. Можно просто аплодировать. Система, которой давно пора было прийти в движение, зашевелилась.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
15 января 2020, 23:54
Самые яркие цитаты Михаила Мишустина: «Я всегда занимался новыми технологиями и цифровой экономикой»
15 января 2020, 01:09
Тачанку из Каховки хотят снести за «пропаганду коммунизма»
15 января 2020, 14:09
"Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет": 15 главных тезисов Послания президента
15 января 2020, 20:39
Петр Толстой: Госдума согласует кандидатуру Мишустина на пост премьера
15 января 2020, 17:24
Заявление Путина и Медведева в связи с уходом в отставку правительства России: прямая онлайн-трансляция
15 января 2020, 23:54
Олег Кашин: Почему народ радуется отставке правительства и новому премьеру?
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 января 2020, 02:54
"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицирова...
15 января 2020, 12:39
Попадание в яблочко: Американцы пытались скрыть информацию о пострадавших от ракетной...
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
15 января 2020, 01:09
Записки киевлянки: «Нехай росiяни в Крыму працюють*, все равно все нам достанется»
15 января 2020, 02:54
Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
12 января 2020, 00:09
Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И получил ответ в Сети
15 января 2020, 06:09
Польшу вражда к России дважды приводила к краху. Третьего она не переживёт
12 января 2020, 09:54
"Идеальная чума XXI века" может перекинуться на Россию
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
10 января 2020, 05:54
Пилоты боролись до последнего: Украинские власти скрывают три из семи версий падения "Боинга"
12 января 2020, 13:09
"Были наводчики, был предатель": Баранец не исключил версию о провокаторе после признания Ирана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.