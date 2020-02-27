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Олег Кашин: Откуда берутся русские анархисты? И почему они попадают в «Сеть»?

27 февраля 2020, 13:09  •  41 • В России

Фигурантам дела «Сети» суд выписал строгие приговоры - от 6 до 18 лет тюрьмы. Ребят из Пензы обвинили в подготовке теракта. Они проводили лесные тренировки - со страйкбольным оружием учились штурмовать здания, кидать коктейли Молотова. Обвиняемые заявили, что во время следствия их пытали силовики - хотели выбить показания. На защиту «Сети» встали либералы и оппозиционеры, говорили, якобы ребята невиновны, а дело сфабриковано.

Издание «Медуза» провело своё расследование этой громкой истории. Знакомые осуждённых заявили журналистам, что парни из «Сети» торговали наркотиками и убили двух своих сторонников. После публикации либералы обвинили «Медузу» в работе на ФСБ.

Ведущие программы «Кашин. Голованов. Отдельная тема» разбирали все подробности скандала.

Программу журналистов Олега Кашина и Романа Голованова слушайте с понедельника по пятницу в 21-00 по Москве на Радио «Комсомольская правда». А самые яркие фрагменты разговора читайте на сайте kp.ru.

ЗАКОПАЛ В ЛЕСУ ДВУХ СВИДЕТЕЛЕЙ

Голованов:

- Мы поговорим об истории нынешних русских анархистов. Что стоит за делом «Сети»? Это не просто история, которая в новостях. Это могло так разворачиваться где-нибудь в 1907-м году. Олег, на «Медузе» выходит расследование дела «Сети». Казалось бы, издание интересное… Там речь идет о наркоторговле, об убийствах...

Кашин:

- Роман, маленькая ремарка для тех, кто не читал.На протяжении долгого времени обычно я вас уговариваю говорить о деле «Сети», а вы: да ну их, это же леваки, анархисты. А теперь у вас самого горят глаза. Теперь мяч на вашей стороне. Я двойную сплошную не переходил, когда вы меня так ехидно спрашивали: Олег, а они виноваты, вот те пензенские антифашисты, которых по делу о терроризме, как я заявляю постоянно, сфабрикованному, посадили уже, приговорили к довольно страшным срокам.

Голованов:

- От шести до восемнадцати лет тюрьмы им дали.

Кашин:

- Давайте введем всех в контекст. Движение смутное тектонических плит общественного мнения уже началось. Не только разные «радикалы» типа меня, но и, допустим, Зюганов или Миронов тоже стали высказываться в том духе, что вроде бы дело какое-то сомнительное, тем более, что фигуранты дела заявляют о пытках.

И вот тут в пятницу вечером издание «Медуза», действительно, не наша «Комсомольская правда» в плане симпатий либеральной общественности, той самой, которая уже привыкла относиться к делу сети как к главной всероссийской несправедливости.

Олег Кашин на Радио «Комсомольская правда» размышлял, куда податься современным «Бесам» Достоевского. Фото ТАСС/ Митя Алешковский

Голованов:

- Как сказал Дмитрий Киселев «зарубежное сетевое издание».

Кашин:

- Киселев известный тролль, ему привет и поклон. В общем, в «Медузе» вышла огромная и трудно читаемая статья, которую если пересказывать, получается жутковато. По крайней мере, один из тех, кто сидит по этому делу «Сети» вроде бы по словам источника «Медузы» действительно убил и закопал в лесу двух свидетелей. Ненадежных анархистов, по поводу которых у них были сомнения, что те будут крепко держаться на допросах. И если тело одного найдено, опять же неизвестно, кто убил, не доказано, но и дела по убийству, насколько понимаем, нет. По какой-то причине силовикам было интереснее судить этих парней-активистов по делу о терроризме. Плюс звучало, что они торговали наркотиками. И получается, что те люди, которых мы защищаем, которых называем жертвами пыток, жертвами сфабрикованного дела, - некоторые из них могут быть причастны к убийству.

Действительно, «Медуза» об этом написала. И это вызвало колоссальный спор среди защитников фигурантов дела, поскольку люди говорят: зачем вот сейчас, когда только-только общество согласилось с тем, что дело вопиющее, зачем сейчас? И выясняется, что уже год об этом убийстве знали. С прошлой весны. Но поскольку у нас многие журналисты считают себя не просто журналистами, а людьми, которые привязаны к любому радикальному движению. А тем более к левацкому, потому что у нас много журналистов левых взглядов, - вот они знали и не писали.

О том, что леваки и анархисты – люди в целом не симпатичные, мы с вами тоже оба в один голос говорили в эфирах радио кп. И у вас, и у меня есть миллиард, думаю, знакомых из этой среды. И я не думаю, что вы или я там с удовольствием принимали знакомого анархиста у себя дома, понимая, что он и украдет что-нибудь, и сломает, и еще нарисует значок анархии на дверях. Но это совершенно не значит, что этих людей нужно пытать, подверстывать к выдуманному делу о терроризме.

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Игорь Стрелков, легендарный реконструктор, показал, что реконструктор при необходимости может сделаться вполне таким полевым командиромФото: Александр КОЦ

«БЕСЫ» И КОКТЕЙЛИ МОЛОТОВА

Голованов:

- Почему выдуманному? Я тоже почитал историю «Медузы» и смотрел ролики тренировок, где они занимаются страйкболом.

Кашин:

- Это уже пошла энкавэдешная логика. У нас есть популярный комментатор нашей программы Игорь Стрелков, легендарный реконструктор, который показал, что реконструктор при необходимости может сделаться вполне таким полевым командиром. Люди ходят в лес, бегают с каким-то оружием легальным, между прочим. В этом смысле у них нарушений нет.

Я не раз говорил в эфире, что в начале 18-го года, когда Россия готовилась к чемпионату по футболу, была установка на подавление всех более-менее радикальных группировок молодежных. И поскольку Россия не тоталитарное государство, где можно всех просто по признаку, что носишь серьгу в ухе – вали на сто первый километр, так нельзя в России. И приходится делать уголовное дело. Главное, почему это убийство не стало главным обвинением…

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Голованов:

- Давайте вернемся к этому расследованию про русских ребят из Пензы, которые готовились к захвату власти.

Кашин:

- У нас, Роман, интеллигентная аудитория, поэтому чтобы было понятно – это смесь романа «Бесы» или любого антинигилистского романа девятнадцатого века. Смесь с нашим временем. Сорокин или Мамлеев.

Голованов:

- Вы всегда критикуете здесь большевиков. Камня на камне от них не оставляете. Кем были эти люди? Кем был Коба, кем был Ильич? Вот в те годы, когда вся заварушка только затевалась, они были такими подпольщиками, которые готовились к революции. И знали они лучше всего, не как государством управлять. А на какой зоне дают макароны.

Кашин:

- Мы с вами будто два жандармских офицера конца девятнадцатого века. Я тоже буду как Никита Михалков в фильме «Статский советник». И буду вам говорить. Понимаете, есть отмороженные негодяи типа Кобы или каких-то людей из Австро-Венгрии, кого угодно и еще. А есть какие-то восторженные мальчики и девочки из приличных семей, которые даже не начитавшись подпольной литературы, а насмотревшись на казни, пытки, суды над засуличами, оставаясь милыми и хорошими нашими русскими людьми, идут в эти радикальные организации.

Голованов:

- Нет, не насмотревшись. Даже не так. Начитавшись того, как подают эти их лидеры. Именно в их интерпретации, как они говорят: тут вот ужас, мы должны выйти, все разнести. И ребята из «Сети», что я читал на «Медузе», они и не скрывают, говорят, мы готовились к революции, просто ждали, когда власть ослабнет, и мы пойдем всех убивать.

Кашин:

- И там очень интересно про Украину, что поскольку эти антифашисты, они видели, что на Украине после майдана подняли голову фашисты, а антифашистов на Украине не оказалось, они решили готовиться к тому, что если к власти придут фашисты, то чтобы быть с кулаками.

Голованов:

- Там смешно про Навального, как говорят, что если он возьмет власть, то они будут требовать у него автономии для анархистов. Да мне просто смешно! Что у них в головах творилось!

Что самое интересное, в Пензе был такой. Николай Семенович Пчелинцев (однофамилец одного из осужденных, - ред.), который 5 ноября 1907-го года был отправлен на повешение.

Кашин:

- Вроде бы не предок. Ему было 17 лет, вряд ли он успел нарожать кучу детей. Это уже не «Бесы». Это уже «Собака Баскервилей». Сколько тайн хранят фамильные портреты.

Голованов:

- После Октябрьской революции 17-го года героизирован. И на месте захоронения в лесу установлен памятник.

ИДИТЕ НЕ НА РЕВОЛЮЦИЮ, А В ГУБЕРНАТОРЫ

Кашин:

- Мы говорим про русскую революцию. Я тоже когда-то говорил, что давайте считать, что она не кончилась сто лет назад. И все всполохи, которые есть сейчас, абсолютное продолжение той традиции, в которой были и Гапон, и большевики, и все на свете. Все вот это. Постоянный, перманентный кризис, длящийся уже больше ста лет.

И сейчас когда присяжные выносят треть оправдательных приговоров, что говорит о том, что следствие не в состоянии доказать сегодня любому независимому суду свои так называемые доказательства. Следствие у нас работает на тот суд, который по звонку принимает то решение, которое ему продиктовала исполнительная власть. В этом проблема. Был бы честный суд в России, не было бы спора о том, правильно осудили парней из Пензы или неправильно. Есть решение суд - мы суду все верим. Но нет же. Проблема доверия - тоже как раз и «Медуза» с проблемой доверия столкнулась. Потому что «Медузе» как бы модно было доверять, а теперь, оказывается, «Медуза» ломает вам картину мира.

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Я вам так скажу, как раз еще моя любимая фирменная претензия, поскольку поле критики власти в России во многом монополизировано этими карикатурными старыми либералами из 90-х. Вот Виктор Шендерович коллективный, условно говоря. И вот я - молодой активист, которому не нравится Шендерович, но который хочет перемен в России. Куда идти?

Я как раз сейчас сообразил. Этот парень по имени Илья, который первый пришел в «Медузу» и рассказал про это убийство с участием фигурантов дела «Сети», он, как оказалось, миллион общих знакомых с ним есть и у меня тоже. И эти знакомые говорят, что Илья - сумасшедший. Он предлагал записываться в программу «Лидеры России», чтобы с ее помощью менять ситуацию в стране. Шутки шутками, дорогие молодые анархисты, дорогие антифашисты, не ходите в лес, не участвуйте в мутных играх с мутным людьми. И тем более - не торгуйте наркотиками и не убивайте. Идите в «Лидеры России»! Представьте, сто анархистов пришли в «Лидеры России», и один стал губернатором какой-нибудь области, например, Магаданской! Губернатор Магаданской области Дмитрий Пчелинцев.

Голованов:

- И к вам приедет Юрий Дудь, чтобы чего-нибудь поснимать.

Кашин:

- Серьезно, пользуйтесь теми лифтами, которые есть. Потому что те, которых как бы нет, они еще хуже.

Кашин - про дело Сети .

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