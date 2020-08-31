Олег Филимонов баллотируется в одесские градоначальники от «слуг народа»

Эту новость мы сообщали ещё 21 июля, но тогда она была неофициальной – хотя нам её подтвердили наши источники в администрации Зеленского. А теперь, после вчерашнего съезда партии власти, это данность. Филимонов таки идёт в мэры. «Слуги народа» рассчитывают, что такому популярному персонажу, как Филимонов, удастся обойти практически бессменного Геннадия Труханова. Удивительно, но Филимонова поддерживают как умеренные, так и националисты – слишком уж они ненавидят пророссийского Труханова.

Когда мы сообщили о планах «слуг» выставить Филимонова против Труханова, сам юморист над нашей новостью посмеялся. Мол, я не лезу в политику, как коллеги Гевко и Сивохо. Но партия сказала «надо», и главный «джентльмен» Одессы ответил «есть!»

В своё время Филимонов был постоянным участником «Майских улыбок» и «Золотой осени» в Крыму – юмористических фестивалей, спонсором которых выступала ассоциация «Импэкс-55-Крым», колыбель «крымского сепаратизма», в которой были вскормлены первый и последний президент республики Юрий Мешков и РДК – Республиканское движение Крыма, победившее на выборах в Верховный совет АРК одновременно с Мешковым. Глава «Импэкса», миллионер Валерий Аверкин, щедро приваживал «одесских джентльменов» – одну из лучших в ту пору команд КВН. С тех пор Филимонова было принято считать «пророссийским», хотя юморист дистанцировался от политики, предпочитая не занимать ничью сторону, а нравиться всем без исключения.

Вместе с тем, не покидает ощущение, что на скамейке запасных у «слуг народа» – одни юмористы и клоуны. И хотя Елену Кравец Зеленский на выборах мэра столицы так и не выставил (мы сообщали о подоплёке этого решения), другие его коллеги на грядущих местных выборах будут представлены весьма и весьма широко. Что же до Филимонова, то оценить его шансы довольно сложно – он и в самом деле до сих пор популярен у земляков. Вот только мудрые одесситы слишком доверяют неоднократно проверенному Труханову (как и харьковчане – не менее уважаемому ими Кернесу), чтобы предпочесть профессионального хохмача.