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Олег Басилашвили призвал русский и грузинский народы не поддаваться на лозунги политиканов
26 июня 2019, 19:54 • 67 • Политика
Актер Олег Басилашвили в беседе с Царьградом говорил об отношениях России и Грузии. Он призвал русский и грузинский народы не поддаваться на лозунги политиканов.
Актер Олег Басилашвили в беседе с Царьградом говорил о ситуации в отношениях России и Грузии. Он отметил, что говорить на тему ему непросто - слишком мало он слышал прямых высказываний противоборствующих сторон. С другой стороны, в условиях, когда ситуация накалена, он призывает сделать все, чтобы добрососедские отношения сохранялись.
"Я только знаю одно: что мы, российские граждане, должны делать все, для того чтобы добрые отношения, сложившиеся веками, между Грузией и Россией, братские отношения, на мой взгляд, самые крепкие во всем бывшем Советском Союзе, между Грузией и Российской Федерацией, продолжали оставаться такими же, а не враждебными", - отметил актер.
Многое зависит в данной ситуации от Грузии, не меньше зависит от России, сказал Басилашвили. Сама ситуация, произошедшая в здании парламента Грузии, где радикально настроенные политики решили спровоцировать противостояние с нашей страной, также непонятна Басилашвили.
"Председатель (Сергей Гаврилов - ред.) приезжает в Грузию. Заседание этого православного сообщества грузинами назначается в зале парламента Грузии. И Гаврилову предлагают сесть, поскольку он председатель, в кресло председателя этого парламента, в кресло спикера. Ну, Гаврилов туда садится. Я не вижу тут никакой провокации со стороны Гаврилова. Его посадили - он туда сел, ну, спасибо. Так что я не вижу, чем тут возмущаться. Другое дело, что Гаврилов мог бы сообразить, что не надо туда… Извините, я рядом сяду. Вот и всё. Вот, ситуация такова. Так что, на мой взгляд, само предложение сесть Гаврилову в это кресло - это является уже провокативным предложением со стороны Грузии", - сказал Басилашвили.
Напомним, Сергей Гаврилов прибыл вместе с другими российскими делегатами, чтобы принять участие в Межпарламентской ассамблее Православия. Однако заседание не состоялось, поскольку наши делегаты стали жертвами нападения со стороны радикально настроенных политиков. Российская сторона призывает не идти на поводу политиканов, а вспомнить о братских узах народов.
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