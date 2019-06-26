Олег Басилашвили призвал русский и грузинский народы не поддаваться на лозунги политиканов

Актер Олег Басилашвили в беседе с Царьградом говорил о ситуации в отношениях России и Грузии. Он отметил, что говорить на тему ему непросто - слишком мало он слышал прямых высказываний противоборствующих сторон. С другой стороны, в условиях, когда ситуация накалена, он призывает сделать все, чтобы добрососедские отношения сохранялись.

"Я только знаю одно: что мы, российские граждане, должны делать все, для того чтобы добрые отношения, сложившиеся веками, между Грузией и Россией, братские отношения, на мой взгляд, самые крепкие во всем бывшем Советском Союзе, между Грузией и Российской Федерацией, продолжали оставаться такими же, а не враждебными", - отметил актер.

Многое зависит в данной ситуации от Грузии, не меньше зависит от России, сказал Басилашвили. Сама ситуация, произошедшая в здании парламента Грузии, где радикально настроенные политики решили спровоцировать противостояние с нашей страной, также непонятна Басилашвили.

"Председатель (Сергей Гаврилов - ред.) приезжает в Грузию. Заседание этого православного сообщества грузинами назначается в зале парламента Грузии. И Гаврилову предлагают сесть, поскольку он председатель, в кресло председателя этого парламента, в кресло спикера. Ну, Гаврилов туда садится. Я не вижу тут никакой провокации со стороны Гаврилова. Его посадили - он туда сел, ну, спасибо. Так что я не вижу, чем тут возмущаться. Другое дело, что Гаврилов мог бы сообразить, что не надо туда… Извините, я рядом сяду. Вот и всё. Вот, ситуация такова. Так что, на мой взгляд, само предложение сесть Гаврилову в это кресло - это является уже провокативным предложением со стороны Грузии", - сказал Басилашвили.

Напомним, Сергей Гаврилов прибыл вместе с другими российскими делегатами, чтобы принять участие в Межпарламентской ассамблее Православия. Однако заседание не состоялось, поскольку наши делегаты стали жертвами нападения со стороны радикально настроенных политиков. Российская сторона призывает не идти на поводу политиканов, а вспомнить о братских узах народов.