Олаф Шольц и Владимир Путин отложили военную операцию на Украине

Больших усилий от европейских партнёров по достижению наших целей сложно и представить. Обещания добиться от Украины соблюдения Минских соглашений, обсуждение вооружения и расширения НАТО, актуализация «Северного потока-2» – эти вопросы были подняты на переговорах президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, а затем и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Стороны смогли пообщаться на равных с политической трибуны для объявления своих целей.

Визит канцлера Германии Олафа Шольца в Россию состоялся во вторник, 15 февраля, ровно через неделю после того, как с российским лидером встретился президент Франции Эммануэль Макрон. Примечательно, что встреча президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ прошла в тот день, на который агентство Bloomberg «назначило» российское вторжение на Украину.

О чём говорили Путин и Шольц

Встреча политиков продлилась около трёх часов и включала в себя рабочий завтрак. Прибывший в Москву Шольц не стал сдавать ПЦР-тест, поэтому переговоры с Путиным проходили за длинным столом, за которым неделей ранее президент РФ встретился с Эммануэлем Макроном.

Политики дали совместную пресс-конференцию, которая была сконцентрирована на международных проблемах, несмотря на наличие сложностей в двусторонних отношениях. Шольц обозначил цель своего визита в Киев, а затем в Москву – не допустить эскалации конфликта. Как отметил канцлер, возможная агрессия против Украины повлечёт за собой тяжёлые политические, экономические и стратегические последствия.

Путин заявил, что Москва не хотела бы развязывания войны в Европе, поэтому и были выдвинуты предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, в том числе РФ. Как отметил российский лидер, ответы США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности идут вразрез с тремя основными требованиями со стороны России, вместе с этим в них есть пункты, которые Москва не против обсудить. Базовыми требованиями России являются: нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение у границ РФ боевых ударных комплексов.

Канцлер Германии Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Шольц отметил, что расширение НАТО путём включения Украины не стоит на повестке дня. Путина ответ канцлера не устроил. Он напомнил, что Москве последние 30 лет говорят, что расширения в сторону российских границ не будет, однако инфраструктура альянса подобралась вплотную к России. Как отметил Путин, Россия намерена решить этот вопрос в рамках переговорного процесса в ближайшем будущем.

Ещё одним вопросом, по которому между Путиным и Шольцем возникли разногласия, стала оценка событий в Югославии в 1999 году. Канцлер ФРГ не согласился с мнением президента РФ, что войска НАТО развязали войну в регионе, когда принялись бомбить Белград. Как отметил Шольц, существовала угроза геноцида, чему необходимо было воспрепятствовать. Путин, в свою очередь, отметил, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.

Стороны пришли к общему мнению по вопросу необходимости соблюдения Минских соглашений всеми сторонами. Шольц обратился к российскому лидеру с просьбой не признавать независимость ДНР и ЛНР, так как это станет нарушением договорённостей. Многолетний процесс прервётся, и это приведёт к политической катастрофе, считает канцлер Германии.

Комментируя этот вопрос, Путин отметил, что будет исходить из возможностей по исполнению Минских соглашений. Напомним, в тот же день депутаты Госдумы призвали президента рассмотреть вопрос о признании самопровозглашённых республик. Президент России пояснил, что российские депутаты в данном вопросе опираются на мнение граждан России, большинство которых сочувствует жителям Донбасса.

Политики на переговорах также подтвердили необходимость разрешения ситуации вокруг форума «Петербургский диалог», работа которого была приостановлена по инициативе ФРГ после того, как несколько входящих в состав форума НКО были признаны в России нежелательными. Стороны также обсудили вопрос вещания немецкоязычного канала RT в Германии и недавнее закрытие офиса Deutsche Welle в РФ. Путин пояснил, что стороны подумают, как можно решить эти проблемы. Канцлер Германии также выразил озабоченность в связи с ликвидацией «Мемориала»* в России (правозащитный и международный «Мемориал» включены в список иноагентов и ликвидированы по решению суда).

Не обошли стороной и наболевшую тему «Северного потока-2». Путин подчеркнул, что этот проект является коммерческим и призвал укрепить энергетическую безопасность Европы. Запуск зависит от решения немецкого регулятора, напомнил президент РФ.

Перед тем, как посетить Москву, Шольц побывал в Киеве, где встретился с высшим руководством Украины. На пресс-конференции канцлер заявил, что агрессия против Украины приведёт к серьёзным последствиям для России в ряде сфер. Он упомянул о готовности ЕС ввести новые санкции, но не коснулся в этой связи темы «Северного потока-2». Как отметил Шольц, Германия не будет поставлять на Украину оружие, однако она продолжает оказывать стране финансовую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото: president.gov.ua)

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Шольц подчеркнул, что речи об этом сейчас не идёт, и ему не слишком понятно беспокойство России на этот счёт. Данное заявление вызвало несогласие Владимира Зеленского. Украинский лидер напомнил, что намерение вступить в блок прописано в Конституции, и в таком статусе страна могла бы чувствовать себя более защищённой. По словам Зеленского, Украина продолжит двигаться в этом направлении. Говоря о «Северном потоке-2», украинский лидер заявил о необходимости рассматривать этот проект как угрозу.

Париж – Москва – Киев

Неделей ранее в Кремле состоялись двусторонние переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые, вполне ожидаемо, в основном были посвящены обострившемуся украинскому вопросу. Переговоры глав государств продлились более пяти часов, по их итогу политики дали совместную пресс-конференцию. Путин заявил, что если Украина станет членом НАТО и решит вернуть Крым с помощью силы, избежать военного конфликта будет трудно.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Российский лидер также заявил, что добиться установления мира в Донбассе можно только выполняя Минские соглашения. Путин обратил внимание, что Киев, по всей видимости, взял курс на демонтаж Минских соглашений – об этом говорит отсутствие движения по важнейшим пунктам договорённостей. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что ему не нравится ни один пункт соглашений.

Financial Times сообщала, что на встрече Путин и Макрон заключили сделку, связанную со снижением напряжённости вокруг Украины. Достигнуть этого планировалось через вывод российских войск после завершения учений с Белоруссией. Россия также пообещала не начинать «военные инициативы» из-за Украины. В Кремле опровергли информацию американского издания о заключении с Францией каких-либо сделок.

Как отметил Макрон по итогам встречи, переговоры достигли цели и помогли предотвратить дальнейшее усиление напряжённости вокруг Украины. Президент Франции подчеркнул, что не ожидал от Путина излишней гибкости на переговорах.

После Москвы президент Франции отправился в Киев, где прошли переговоры с Зеленским. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Франции приехал в Киев не с конкретными предложениями, а идеями. Макрон по итогам переговоров заявил, что Украина и Россия привержены выполнению Минских соглашений. Этот путь он назвал единственным, ведущим к устойчивому миру.

Президент Франции Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Байден: Мы не угрожаем россиянам

В ночь на 15 февраля высказаться на тему обострения украинского конфликта решил президент США Джо Байден, и сделал он это в форме обращения к гражданам России. Как отметил политик, США, НАТО и Украина не угрожают России. Со своей стороны, Байден пообещал не размещать ракеты на территории Украины. «Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», — заявил политик.

Вместе с этим он отметил, что Россия сосредоточила у украинских границ 150 тысяч военнослужащих и «вторжение» всё же может произойти. Говоря об отводе российских войск от украинской границы, Байден добавил, что этот факт нуждается в проверке. Трансляцию обращения президента США вёл Белый дом.

Это заявление Байдена прозвучало после того, как из США неоднократно звучали предостережения о вторжении в Украину, которое Россия якобы может начать в феврале. Такие заявления, в частности, звучали со страниц Politico, The Sun, Bloomberg и других изданий.

В Кремле отреагировали на заявление президента США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова о том, что россияне не враги, можно приветствовать. Тем не менее, по словам Пескова, гражданам России больше импонировало бы выступление президента США, не содержащее угроз. Как отметил пресс-секретарь, Байден также мог бы обратиться к народу Украины с призывом не стрелять друг в друга.

Прошедшие в Москве и Киеве встречи говорят о высокой степени заинтересованности мировых лидеров в снижении напряжённости вокруг украинского вопроса. Президент Франции и канцлер Германии лично прибыли в Москву и Киев, подчеркнув тем самым важность скорейшего разрешения кризиса и свою миротворческую роль в этом процессе. Не остался в стороне от обсуждения проблемы и президент США Джо Байден. В переговорах России с Францией и Германией удалось обсудить актуальные проблемы европейского региона: соблюдение Украиной Минских соглашений, угрозу расширения НАТО, российские вооружения у украинских границ, «Северный поток-2» и другие. Основной вывод из насыщенной дипломатической недели – нового военного конфликта в Европе не хочет ни один участник переговоров, и стороны готовы приложить максимум усилий, чтобы не допустить такой сценарий