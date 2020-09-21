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Окунуть в омут 10 миллионов человек? Лукашенко осадил "шарлатанов из заграницы"

21 сентября 2020, 17:45  •  158 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет приватизации в угоду "шарлатанам из заграницы". Он подчеркнул, что "ни в какой стране не было справедливой приватизации" и не намерен "в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения".
Согласовывая назначение Сергея Никифоровича гендиректором ОАО "БЕЛАЗ", президент Белоруссии Александр Лукашенко весьма жёстко прошёлся по тем, кто активно продвигает идею приватизации в стране, назвав их "шарлатанами из заграницы".
Идти у них на поводу, подставля тем самым миллионы граждан, власти республики не намерены.
Лукашенко отметил, что в Белоруссии "выработали жестокий иммунитет к несправедливости", и напомнил о том, что "нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации".
"Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, - это уже без меня и, уверен, без вас", - цитирует "Белта" слова президента республики.
Кроме того, Лукашенко обратил внимание и на существенное конкурентное преимущество отечественной техники на мировом рынке. Он заявил о том, что техника, производимая в республике, по своему качеству и цене "превосходит зарубежные аналоги".

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