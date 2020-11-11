Окулистка Навального оскандалилась в Вологде: После вызова Росгвардии бросилась в бега

Как сообщил журналист Илиас Меркури, Васильева в составе группы лиц незаконно проникла в медицинское учреждение в Вологде, где устроила истерику. Соратница Навального мешала приёму пациентов и обхамила всех вокруг, рассказал журналист.

При этом он отметил, что как только была вызвана Росгвардия, скандалистка сбежала из медицинского учреждения.

"Вероятно, все, кроме этой мадам, помнят о ковидной пандемии и особых протоколах работы", - отметил журналист в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что ради хайпа на пятиминутных роликах для Youtube Васильева ставит под угрозу здоровье людей.

Фото: Скриншот Telegram/Меркури