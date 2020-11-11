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Окулистка Навального оскандалилась в Вологде: После вызова Росгвардии бросилась в бега
11 ноября 2020, 15:00 • 275 • Политика
Личный офтальмолог блогера Алексея Навального Анастасия Васильева "отличилась" скандалом в Вологде. Однако скандалистка оказалась не такой смелой и после вызова Росгвардии бросилась в бега.
Как сообщил журналист Илиас Меркури, Васильева в составе группы лиц незаконно проникла в медицинское учреждение в Вологде, где устроила истерику. Соратница Навального мешала приёму пациентов и обхамила всех вокруг, рассказал журналист.
При этом он отметил, что как только была вызвана Росгвардия, скандалистка сбежала из медицинского учреждения.
"Вероятно, все, кроме этой мадам, помнят о ковидной пандемии и особых протоколах работы", - отметил журналист в своём Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что ради хайпа на пятиминутных роликах для Youtube Васильева ставит под угрозу здоровье людей.
Фото: Скриншот Telegram/Меркури
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