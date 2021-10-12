Октябрьские наказы: как прошла встреча Путина с новоизбранными депутатами

Низкие доходы граждан остаются одной из главных проблем России. Об этом Владимир Путин заявил 12 октября на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва . Правительство в течение месяца должно представить новые предложения по поддержке россиян. Всего же в ближайшие три года власти планируют направить около 41,5 трлн рублей на соцподдержку населения. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что новый депутатский корпус сосредоточится прежде всего на решении социально-экономических проблем . Президент напомнил, что за каждым депутатом — надежды конкретных избирателей и важно, чтобы все законодательные инициативы были тесно увязаны с национальными целями развития.

Курс на обновление

Владимир Путин принял недавно избранных парламентариев в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в день первого заседания Госдумы нового созыва. Президент отметил, что депутатский корпус после прошедшего голосования значительно обновился: из 450 законодателей почти половина будет впервые работать в нижней палате Федерального собрания . При этом вектор на обновление задала «Единая Россия». В ее фракции, которая сохранила конституционное большинство, тоже почти 50% новых депутатов, подчеркнул глава государства.

В своем вступительном слове президент прежде всего пытался донести до парламентариев мысль о важности кооперации во имя развития и благополучия страны. То есть политические разногласия не должны становиться препятствием на пути решения главных вызовов .

— За каждым депутатом, каждой фракцией — надежды конкретных людей, избирателей — ваших избирателей . Их голос, наказы, предложения, даже если они представляют меньшинство, должны быть услышаны, — подчеркнул российский лидер. — Безусловно, вы будете стремиться реализовать и свои обещания, и программы партий, выдвигать законодательные инициативы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага .

Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов на встрече президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

При этом главная задача властей заключается в решении актуальных социально-экономических проблем. В частности, в ближайшие годы в России необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми , начиная с момента, когда будущая мама еще только ждет появления ребенка, вплоть до окончания им школы, сказал Владимир Путин.

Кроме того, важно добиться повышения доходов граждан и создания новых рабочих мест во всех регионах страны. Требуется дальнейший рост экономики и поддержка высокотехнологичных отраслей, а также снятие барьеров, всё еще ограничивающих развитие малого бизнеса .

— И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей , — заявил Владимир Путин, добавив, что особого внимания требуют и острые проблемы в здравоохранении, образовании, жилищной политике, экологии.

Главные приоритеты

Одними из первых законопроектов, которые должны рассмотреть законодатели, станут федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов . В этих документах как раз содержатся три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение, напомнил президент.

На три предстоящих года на развитие экономики и поддержку регионов будет выделено 15,1 трлн рублей, на здравоохранение — 10,9 трлн рублей , констатировал глава РФ. Между тем крупнейшая бюджетная статья касается социальной политики, прежде всего поддержки семей с детьми и людей старших поколений. На это предполагается выделить 41,5 трлн рублей , уточнил он.

На фоне пандемии и сложной ситуации в мировой экономике нужны активные действия властей, в том числе депутатского корпуса. В частности, дополнительные сложности создает высокая инфляция, которая в этом году, по словам президента, превысит прогнозный уровень в 5,8%.

— Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом на это реагировать , — заявил президент.

Согласно официальной статистике, за чертой бедности в России сегодня находится порядка 19 млн человек, отметила в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Ирина Панькина. Однако эксперты говорят, что реальная цифра может быть существенно больше, отметила она.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

— При этом довольно высокий показатель безработных среди молодежи. Нам предстоит решать эту проблему в непростых условиях, когда к тому же усиливается автоматизация труда . В связи с этим необходимо развивать социальную политику и расширять меры поддержки населения и бизнеса, особенно наиболее уязвимых слоев. Причем поддержка должна носить именно системный характер, — сказала парламентарий.

По ее мнению, нужно предусмотреть механизмы стимулирования работодателей брать на работу молодых специалистов, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, которым всё еще часто отказывают в трудоустройстве.

Последовательный курс

По словам Владимира Путина, социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022-м проиндексированы по фактической инфляции. На эту же схему глава РФ предложил перейти при расчете материнского капитала .

В связи с этим президент попросил депутатов принять необходимые изменения в закон. Владимир Путин также поручил правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян .

— Повестка, которую предстоит реализовать Думе, — президентская: социальные инициативы, национальные проекты и развитие инфраструктуры, укрепление демократических институтов в центре и на местах . Эта повестка комплексно сформулирована в посланиях Владимира Путина. Наконец, президенту логично ожидать от Думы солидарной ответственности с исполнительной властью за проведение политического курса, на который в очередной раз получен мандат от граждан, — заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман на встрече президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Политтехнолог Александр Твердов также считает, что Госдума будет последовательно реализовывать социальный курс государства, взятый Владимиром Путиным. По мнению эксперта, парламентарии хорошо справлялись с этим в VII созыве, именно поэтому руководство нижней палатой вновь доверено Вячеславу Володину.

— Президент отметил важность того, чтобы депутаты слышали своих избирателей. Это очень важно не только для Госдумы, но и для всего института государственной власти , которому предстоит преодолевать новую волную коронавирусной инфекции с учетом экономических и социальных последствий, — пояснил эксперт.

Между тем остановился президент и на борьбе с коронавирусом . Она по-прежнему продолжается, и во многих регионах сейчас фиксируется рост заболеваемости. Владимир Путин напомнил, что спасти людей от инфицирования и тяжелого течения болезни способна прививка, а значит, необходимо наращивать темпы вакцинации. На этом фоне президент попросил депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ .

Большинством «за»

Что касается первого заседания Госдумы VIII созыва, которое прошло до встречи с президентом, то оно, как и планировалось, носило организационный характер . Депутаты рассмотрели 16 вопросов повестки дня, которые касались кадровых назначений, планов работы, а также создания новых парламентских комиссий. Единственное, что удивляло, — это количество народных избранников, которые сидели в зале без масок, явно пренебрегая мерами предосторожности. Хотя в руководстве Думы признали, что часть парламентариев не смогли посетить эту пленарку из-за обнаруженного у них коронавируса. Всего по итогам регистрации присутствовало 427 депутатов из 450.

Согласно нормам Конституции, открыла заседание, старейший депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

— Уважаемые депутаты, позвольте мне поздравить вас с успешным завершением избирательной кампании и избранием в ГД VIII созыва. В соответствии с постановлением ЦИК выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными, — подчеркнула депутат от «Единой России».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В ГД избрано 450 депутатов. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия – За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13 . По одному мандату получили «Гражданская платформа», Партия Роста и «Родина», пять мандатов — у самовыдвиженцев. Валентина Терешкова подчеркнула, что от эффективности ГД зависит качество жизни каждого россиянина и благополучие страны.

Также с избранием депутатов поздравили ее коллеги, старейшие депутаты других четырех партий, которые получили право занять места в президиуме: космонавт, летчик-испытатель, депутат от КПРФ Светлана Савицкая, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Галина Хованская и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Светлана Савицкая пожелала новой Думе не нарушать 55-ю статью Конституции, которая гласит, что в России не должны применяться законы, умаляющие права и свободы граждан. Галина Хованская напомнила коллегам, что они пришли в Госдуму не за льготами — автомобилями и квартирами. Алексей Нечаев отметил, что впервые за долгие годы в парламенте появилась пятая фракция, и пообещал работать над развитием экономики страны и снижением административных барьеров для бизнеса.

После поздравлений и утверждения планов работы ГД провела выборы руководства парламента, глав комитетов и первых замов. Самым интересным оказалось голосование за спикера этого созыва. Своих кандидатов выдвинула «Единая Россия» — Вячеслав Володин и КПРФ — Дмитрий Новиков. Они рассказали о том, как видят руководство парламентом, после чего каждому из них фракции задали свои вопросы.

У выдвиженца партии власти поинтересовались сокращением средств на развитие АПК, необходимостью новых мер по борьбе с COVID-19 , а также тем, будут ли вызваны в парламент главы Генпрокуратуры и Следственного комитета.

В Британии извинились за фейк о "Спутнике V": СМИ опубликовали опровержение с заявлением РФПИ Депутаты Госдумы после встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

У коммуниста коллеги спросили, продолжит ли партия в случае его избрания проводить несанкционированные митинги без соблюдения социальной дистанции в условиях разгара пандеми и.

В итоге большинством голосов спикером ГД VIII созыва был избран Вячеслав Володин. За него проголосовало 360 депутатов . Его конкурент набрал 61 голос. Еще 29 парламентариев воздержались.

— Спасибо за поддержку. Надеюсь, что она будет и в будущем независимо от партийной принадлежности, потому что у нас одна страна — Россия, — поблагодарил коллег за избрание Вячеслав Володин.