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Октябрьские наказы: как прошла встреча Путина с новоизбранными депутатами

12 октября 2021, 21:05  •  66 • Политика
Низкие доходы граждан остаются одной из главных проблем России. Об этом Владимир Путин заявил 12 октября на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва. Правительство в течение месяца должно представить новые предложения по поддержке россиян. Всего же в ближайшие три года власти планируют направить около 41,5 трлн рублей на соцподдержку населения. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что новый депутатский корпус сосредоточится прежде всего на решении социально-экономических проблем. Президент напомнил, что за каждым депутатом — надежды конкретных избирателей и важно, чтобы все законодательные инициативы были тесно увязаны с национальными целями развития.

Курс на обновление

Владимир Путин принял недавно избранных парламентариев в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в день первого заседания Госдумы нового созыва. Президент отметил, что депутатский корпус после прошедшего голосования значительно обновился: из 450 законодателей почти половина будет впервые работать в нижней палате Федерального собрания. При этом вектор на обновление задала «Единая Россия». В ее фракции, которая сохранила конституционное большинство, тоже почти 50% новых депутатов, подчеркнул глава государства.
В своем вступительном слове президент прежде всего пытался донести до парламентариев мысль о важности кооперации во имя развития и благополучия страны. То есть политические разногласия не должны становиться препятствием на пути решения главных вызовов.
За каждым депутатом, каждой фракцией — надежды конкретных людей, избирателей — ваших избирателей. Их голос, наказы, предложения, даже если они представляют меньшинство, должны быть услышаны, — подчеркнул российский лидер. — Безусловно, вы будете стремиться реализовать и свои обещания, и программы партий, выдвигать законодательные инициативы. Очень важно, чтобы они были тесно увязаны с нашими национальными целями развития, чтобы мы все действовали вместе ради общего блага.
Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов на встрече президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
При этом главная задача властей заключается в решении актуальных социально-экономических проблем. В частности, в ближайшие годы в России необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, начиная с момента, когда будущая мама еще только ждет появления ребенка, вплоть до окончания им школы, сказал Владимир Путин.
Кроме того, важно добиться повышения доходов граждан и создания новых рабочих мест во всех регионах страны. Требуется дальнейший рост экономики и поддержка высокотехнологичных отраслей, а также снятие барьеров, всё еще ограничивающих развитие малого бизнеса.
— И повторю: главный наш враг, угроза для стабильного развития, для демографического будущего — это низкие доходы наших граждан, миллионов наших людей, — заявил Владимир Путин, добавив, что особого внимания требуют и острые проблемы в здравоохранении, образовании, жилищной политике, экологии.

Главные приоритеты

Одними из первых законопроектов, которые должны рассмотреть законодатели, станут федеральный бюджет и бюджеты внебюджетных фондов. В этих документах как раз содержатся три ключевых приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение, напомнил президент.
На три предстоящих года на развитие экономики и поддержку регионов будет выделено 15,1 трлн рублей, на здравоохранение — 10,9 трлн рублей, констатировал глава РФ. Между тем крупнейшая бюджетная статья касается социальной политики, прежде всего поддержки семей с детьми и людей старших поколений. На это предполагается выделить 41,5 трлн рублей, уточнил он.
На фоне пандемии и сложной ситуации в мировой экономике нужны активные действия властей, в том числе депутатского корпуса. В частности, дополнительные сложности создает высокая инфляция, которая в этом году, по словам президента, превысит прогнозный уровень в 5,8%.
Более высокая инфляция, конечно же, сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения. Мы должны это понимать, знать и соответствующим образом на это реагировать, — заявил президент.
Согласно официальной статистике, за чертой бедности в России сегодня находится порядка 19 млн человек, отметила в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Ирина Панькина. Однако эксперты говорят, что реальная цифра может быть существенно больше, отметила она.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
— При этом довольно высокий показатель безработных среди молодежи. Нам предстоит решать эту проблему в непростых условиях, когда к тому же усиливается автоматизация труда. В связи с этим необходимо развивать социальную политику и расширять меры поддержки населения и бизнеса, особенно наиболее уязвимых слоев. Причем поддержка должна носить именно системный характер, — сказала парламентарий.
По ее мнению, нужно предусмотреть механизмы стимулирования работодателей брать на работу молодых специалистов, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, которым всё еще часто отказывают в трудоустройстве.

Последовательный курс

По словам Владимира Путина, социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022-м проиндексированы по фактической инфляции. На эту же схему глава РФ предложил перейти при расчете материнского капитала.
В связи с этим президент попросил депутатов принять необходимые изменения в закон. Владимир Путин также поручил правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян.
Повестка, которую предстоит реализовать Думе, — президентская: социальные инициативы, национальные проекты и развитие инфраструктуры, укрепление демократических институтов в центре и на местах. Эта повестка комплексно сформулирована в посланиях Владимира Путина. Наконец, президенту логично ожидать от Думы солидарной ответственности с исполнительной властью за проведение политического курса, на который в очередной раз получен мандат от граждан, — заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман на встрече президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Политтехнолог Александр Твердов также считает, что Госдума будет последовательно реализовывать социальный курс государства, взятый Владимиром Путиным. По мнению эксперта, парламентарии хорошо справлялись с этим в VII созыве, именно поэтому руководство нижней палатой вновь доверено Вячеславу Володину.
Володин избран спикером Госдумы нового созыва
Президент отметил важность того, чтобы депутаты слышали своих избирателей. Это очень важно не только для Госдумы, но и для всего института государственной власти, которому предстоит преодолевать новую волную коронавирусной инфекции с учетом экономических и социальных последствий, — пояснил эксперт.
Между тем остановился президент и на борьбе с коронавирусом. Она по-прежнему продолжается, и во многих регионах сейчас фиксируется рост заболеваемости. Владимир Путин напомнил, что спасти людей от инфицирования и тяжелого течения болезни способна прививка, а значит, необходимо наращивать темпы вакцинации. На этом фоне президент попросил депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ.

Большинством «за»

Что касается первого заседания Госдумы VIII созыва, которое прошло до встречи с президентом, то оно, как и планировалось, носило организационный характер. Депутаты рассмотрели 16 вопросов повестки дня, которые касались кадровых назначений, планов работы, а также создания новых парламентских комиссий. Единственное, что удивляло, — это количество народных избранников, которые сидели в зале без масок, явно пренебрегая мерами предосторожности. Хотя в руководстве Думы признали, что часть парламентариев не смогли посетить эту пленарку из-за обнаруженного у них коронавируса. Всего по итогам регистрации присутствовало 427 депутатов из 450.
Согласно нормам Конституции, открыла заседание, старейший депутат, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.
— Уважаемые депутаты, позвольте мне поздравить вас с успешным завершением избирательной кампании и избранием в ГД VIII созыва. В соответствии с постановлением ЦИК выборы признаны состоявшимися, а их результаты действительными, — подчеркнула депутат от «Единой России».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В ГД избрано 450 депутатов. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия – За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13. По одному мандату получили «Гражданская платформа», Партия Роста и «Родина», пять мандатов — у самовыдвиженцев. Валентина Терешкова подчеркнула, что от эффективности ГД зависит качество жизни каждого россиянина и благополучие страны.
Также с избранием депутатов поздравили ее коллеги, старейшие депутаты других четырех партий, которые получили право занять места в президиуме: космонавт, летчик-испытатель, депутат от КПРФ Светлана Савицкая, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Галина Хованская и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Светлана Савицкая пожелала новой Думе не нарушать 55-ю статью Конституции, которая гласит, что в России не должны применяться законы, умаляющие права и свободы граждан. Галина Хованская напомнила коллегам, что они пришли в Госдуму не за льготами — автомобилями и квартирами. Алексей Нечаев отметил, что впервые за долгие годы в парламенте появилась пятая фракция, и пообещал работать над развитием экономики страны и снижением административных барьеров для бизнеса.
После поздравлений и утверждения планов работы ГД провела выборы руководства парламента, глав комитетов и первых замов. Самым интересным оказалось голосование за спикера этого созыва. Своих кандидатов выдвинула «Единая Россия» — Вячеслав Володин и КПРФ — Дмитрий Новиков. Они рассказали о том, как видят руководство парламентом, после чего каждому из них фракции задали свои вопросы.
У выдвиженца партии власти поинтересовались сокращением средств на развитие АПК, необходимостью новых мер по борьбе с COVID-19 , а также тем, будут ли вызваны в парламент главы Генпрокуратуры и Следственного комитета.
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Депутаты Госдумы после встречи президента РФ Владимира Путина с депутатами Государственной думы РФ VIII созыва
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
У коммуниста коллеги спросили, продолжит ли партия в случае его избрания проводить несанкционированные митинги без соблюдения социальной дистанции в условиях разгара пандемии.
В итоге большинством голосов спикером ГД VIII созыва был избран Вячеслав Володин. За него проголосовало 360 депутатов. Его конкурент набрал 61 голос. Еще 29 парламентариев воздержались.
— Спасибо за поддержку. Надеюсь, что она будет и в будущем независимо от партийной принадлежности, потому что у нас одна страна — Россия, — поблагодарил коллег за избрание Вячеслав Володин.
По его словам, свое первое полноценное заседание Госдума проведет 14 октября. До этого времени комитетам парламента нужно будет провести заседания и определиться с повесткой вопросов. Также он отметил, что всего в портфеле парламента на сегодня находится 1242 законопроекта, из которых около 900 еще не рассматривалось в первом чтении.
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