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Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
25 декабря 2021, 02:55 • 99 • Политика
Оксану Лут назначили первым заместителем министра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в пятницу, 24 декабря.
«Назначить Лут Оксану Николаевну первым заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации, освободив ее от занимаемой должности (заместителя министра. — Ред.)»,— говорится в документе.
На основании еще одного распоряжения премьер-министр Михаил Мишустин освободил Джамбулата Хатуова от должности первого замминистра сельского хозяйства. Вместо Лут заместителем министра назначен Андрей Разин, говорится в документе.
Также в этот день президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел РФ.
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