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Оксана Шкода, журналист из Украины: Про польский паспорт Елена Бойко сама «приукрашивала»

17 января 2019, 21:39  •  92 • В России

За нарушение миграционного законодательства украинскую журналистку Елену Бойко выслали из Россию на родину, где ей грозит тюремный срок за "пропаганду сепаратизма". "КП" попросила ее соотечественницу и коллегу Оксану Шкоду прокомментировать скандальную ситуацию.

- Вброшены слухи, что у Елены Бойко гражданство не только Украины, но и Польши, и Венгрии... Насколько этому можно верить?

- Елена Бойко-Вищур сама говорила о наличии у нее польского гражданства. Как минимум, в одном из эфиров программы «Место встречи». Были и упоминания о недвижимости там. Но в реальности оказалось, что других гражданств, кроме украинского, у нее нет. И она по этому вопросу, как и по многим другим, «приукрашивала» действительность.

Вообще, неудача ее защиты в суде и жесткое решение суда, как я полагаю, очень во многом связаны с тем, что защита Елены (адвокат и ее друзья) воспринимали все, что она говорит, как правду, а не делили ее заявления на 37. Они потеряли время. С чего-то решили с ее слов, что это я «заказала» Бойко через ФСБ или миграционную службу. Я никогда не скрывала наших с ней неприязненных отношений, но у меня нет приписываемого ими «могущества».

- А есть ли какие-то доказательства, что, как говорят, она сотрудничала с СБУ?

- Вы же понимаете, что спецслужбы не будут выкладывать никаких документов на этот счет. Я не сотрудник спецслужб, чтобы обладать такой информацией. Но причина, по которой ей теперь запрещен въезд на территорию РФ - это не нарушение миграционного режима, а угроза госбезопасности (пункт 1 статьи 27 114-го закона*). Такими обвинениями не разбрасываются, и если подобная грифованная информация фигурирует в приговоре суда, наверное, были для этого основания.

- Сейчас в сети распространяется утверждение, что есть оперативная съемка, на которой Бойко предлагают на выбор, куда ее вывезут, и она выбирает не Донецк, а Харьков. Ты его видела?

- Я лично видео такое не видела, но говорила с человеком, который утверждает, что он его смотрел. Возможно, какие-то видео должны появиться (ведь те же приставы наверняка фиксировали все), а что на них, узнаем, когда посмотрим. Насчет Донецка сомневаюсь, что ее там бы с радостью приняли. Ведь ей запретили въезд в России. А в ДНР и ЛНР таких особо не привечают.

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