Оксана Пушкина выступила против закрытия детских домов: "Это всё иллюзии"

Депутат Оксана Пушкина полагает, что детские дома в России закрывать нельзя. "Это всё иллюзии", - заявила депутат, которая, казалось бы, должна отстаивать интересы каждого человека в стране…

В Министерстве просвещения России не исключили отказа от детских домов в будущем. Позиция была высказана заместителем министра просвещения Денисом Грибовым. Детские дома попросту будут не нужны, поскольку акцент станут наконец-то делать именно на воспитание малышей в семьях. Вопрос лишь в постановке целей - они должны быть большими и значимыми, подчеркнул замминистра:

На самом деле, опыт и практика воспитания детей в кровных семьях, приёмных семьях доказывает свою эффективность и большую гуманность, - сказал замминиста, чьи слова приводит ТАСС.

Удивительно, но есть те, кто считает, что детские дома в России должны продолжить свою работу. Мнение в беседе с "Ура.ру" высказала депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она настаивает, что закрытие детских домов невозможно, поскольку всех детей по семьям не распределить...

Мне кажется это все иллюзией, так как распределить всех брошенных или осиротевших детей в приёмные семьи в России невозможно.

Ссылается Оксана Пушкина не "некоторые категории детей", требующих "специальных условий". Причём говорит Пушкина не только о больных детях с тяжёлыми диагнозами. В её понимании теми, кто не способен жить в семье, являются "правонарушители, зависимые, несовершеннолетние беременные женщины". Хотя, казалось бы, именно детям, попавшим в беду, нужна забота близких - семьи, пусть и приёмной. Так чьи интересы отстаивает Оксана Пушкина?

Стоит добавить, что Царьград не первый год поднимает проблему так называемого "сиротпрома". Как только поднимается вопрос о закрытии детских домов и передаче детей в семьи, возникает лобби - к сожалению, и из числа представителей властей. Говорят о том, что закрытия детских домов допустить нельзя. Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев объясняет это просто. "Сиротпром" - это большой бизнес. И закрытие детских домов отодвинет владельцев этого бизнеса от "кормушки".

Для того, чтобы решить проблему "сиротпрома", мы должны как минимум осознать его вред: