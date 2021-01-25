Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Главная / Политика

Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами

25 января 2021, 07:05  •  327 • Политика
Комментируя тему использования детей в акциях протеста, Оксана Пушкина ушла от темы и подвела всё к удобной для себя повестке. Закончила Пушкина угрозами, безусловно, в адрес самой системы традиционных семей.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина в личном телеграм-канале ответила на призывы оценить участие в акциях протеста несовершеннолетних. В частности, её спрашивали, как она относится к изменению законодательства в части проведения митингов из-за использования детей в шествиях. Оксана Пушкина начала с того, что выступает против использования детей на митингах, однако дальше ушла от темы.
Своё заявление Оксана Пушкина подвела к своей любимой теме домашнего насилия. В результате большая часть комментария о митингах свелась к обвинениям коллег и доказыванию собственной правоты в удобной сфере:
"Вместо того чтобы вести с молодёжью содержательный разговор, некоторые политики позволяют себе откровенно провокационные, демонстративно неуважительные к людям высказывания, обвиняя жертв домашнего насилия в том, что они сами провоцируют своих мучителей".
Дальше Оксана Пушкина сделала странные выводы о гендерном разделении на митингах. Мол, мужчин на вчерашнем шествии в городах России было больше, чем женщин. А значит, женщины боятся... Ну а дальше Оксана Пушкина привычно пошла против семей, заявив, что в нашей стране, мол, всё устарело.
"Если семейная политика в России будет и дальше строиться на морально устаревших патриархальных принципах, на протесты, помимо молодёжи, будет выходить всё больше женщин", - стала угрожать Оксана Пушкина, заявив, помимо всего прочего, что в Белоруссии бастуют именно женщины, а не мужчины.
Окончательно уйдя от первоначальной темы комментария, Оксана Пушкина завершила пламенный спич, очевидно, не порадовав задававших ей вопрос. Впрочем, а были ли вопросы?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



327
Источник
Похожие новости
24 января 2021, 21:00
Есть ли у Путина дворец в Геленджике? Москва, Кремль - честный ответ
24 января 2021, 21:00
США осудили задержание "навальнят" - русские удивились: "Вот кто бы говорил... "
24 января 2021, 21:55
Россияне прокомментировали призыв Порошенко к "осаде Кремля"
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террорист...
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
24 января 2021, 23:45
«Слишком токсичен». Порошенко больше не стоит рассчитывать на Байдена
25 января 2021, 01:35
Стенограмма индийского журналиста в WhatsApp вызвала "бурю в стакане"
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил б...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2021, 14:30
"А когда в Москве работали…?": Соратника Зеленского застали врасплох вопросом после русофобской речи
20 января 2021, 13:25
В Киеве нашли возможность помириться с Москвой
20 января 2021, 07:00
"Это будет дорого стоить всей Армении": Эксперт раскрыл новую интригу Пашиняна
19 января 2021, 14:30
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – государственная тайна?
20 января 2021, 18:00
Крещенские морозы добили инфраструктуру и экономику Украины
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
18 января 2021, 22:55
Навальный призвал народ выходить на улицы. В ответ его осадили: "Извини, Лёша…"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.