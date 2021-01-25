Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в личном телеграм-канале ответила на призывы оценить участие в акциях протеста несовершеннолетних. В частности, её спрашивали, как она относится к изменению законодательства в части проведения митингов из-за использования детей в шествиях. Оксана Пушкина начала с того, что выступает против использования детей на митингах, однако дальше ушла от темы.

Своё заявление Оксана Пушкина подвела к своей любимой теме домашнего насилия. В результате большая часть комментария о митингах свелась к обвинениям коллег и доказыванию собственной правоты в удобной сфере:

"Вместо того чтобы вести с молодёжью содержательный разговор, некоторые политики позволяют себе откровенно провокационные, демонстративно неуважительные к людям высказывания, обвиняя жертв домашнего насилия в том, что они сами провоцируют своих мучителей".

Дальше Оксана Пушкина сделала странные выводы о гендерном разделении на митингах. Мол, мужчин на вчерашнем шествии в городах России было больше, чем женщин. А значит, женщины боятся... Ну а дальше Оксана Пушкина привычно пошла против семей, заявив, что в нашей стране, мол, всё устарело.

"Если семейная политика в России будет и дальше строиться на морально устаревших патриархальных принципах, на протесты, помимо молодёжи, будет выходить всё больше женщин", - стала угрожать Оксана Пушкина, заявив, помимо всего прочего, что в Белоруссии бастуют именно женщины, а не мужчины.

Окончательно уйдя от первоначальной темы комментария, Оксана Пушкина завершила пламенный спич, очевидно, не порадовав задававших ей вопрос. Впрочем, а были ли вопросы?