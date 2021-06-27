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Оксана Пушкина оправдала аборты, заявив о преступлении против женщин

27 июня 2021, 16:30  •  132 • Политика
Депутат Оксана Пушкина, комментируя слова митрополита Волоколамского Илариона, оправдала аборты, заявив о преступлении против женщин. Впрочем, в том же комментарии она отметила, что не является и сторонницей абортов...
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24" говорил о ценности любой человеческой жизни применительно к принятию решений об абортах:
"Мнение Церкви заключается в том, что, если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт", - отметил священнослужитель.
Кроме того, митрополит Волоколамский Иларион добавил, что Церковь оказывает помощь подвергшимся насилию беременным девушкам. В результате чего будущие мамы принимают решение оставить малыша и кроха приносит счастье пережившим беду. Депутат Оксана Пушкина высказывание священнослужителя использовала в своих целях, продолжив цепочку умозаключений, которые к митрополиту никакого отношения не имеют.
"Следуя логике высказывания церковного иерарха, давайте тогда отменим и уголовную ответственность за изнасилование, если оно привело к беременности? И будем расценивать это как помощь близким? Ну ведь бред?" - так Оксана Пушкина начала свой комментарий в телеграм-канале.
Депутат, с одной стороны, заявляет, что не является сторонницей абортов. А с другой - приводит некие исследования, где говорится о несчастье и беременных, и детей. После чего делает вывод, что "все инициативы по запрещению, по ужесточению абортов опасны и на самом деле вредны". Надо сказать, что Русская Церковь, действительно, выступает против абортов, но сегодня призывает хотя бы вывести процедуру из системы ОМС, справедливо говоря, что убийства детей финансируются бюджетом! Однако об этом Оксана Пушкина не пишет, зато делает громкий вывод:
"В России каждая третья семья является неполной, а годовые долги по алиментам превышают 150 млрд рублей. Запрещать аборты в такой ситуации - значит совершать преступление против женщин. Этим запрещальщикам хоть раз в жизни побывать на месте истерзанной женщины или ребёнка-отказника, до старости пожиная плоды насилия!"
Кстати, Пушкина считает, что число абортов в России и так достаточно быстро сокращается. Об этом она также говорит в своём комментарии в телеграм-канале.

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