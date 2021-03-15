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Оксана Пушкина на фоне скандалов сделала заявление о выборах в Госдуму

15 марта 2021, 02:25  •  4 • Политика
Депутат Госдумы Оксана Пушкина на фоне скандалов сделала заявление о грядущих выборах. Парламентарий решила не избираться в следующий созыв по своему округу.
Пушкина прошла в Госдуму от 122-го избирательного округа, расположенного в Одинцовском районе. В предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре, она не намерена принимать участия - по крайней мере, от своего округа. Своё решение депутат объяснила тем, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв хочет выдвинуть на этот мандат другого человека.
А идти на выборы против своей прежней команды мне не позволяют принципы, - пояснила Пушкина РИА Новости.
Депутат также поблагодарила Воробьёва за то, что он доверился ей и сделал "частью своей команды". По её словам, уроки, полученные за время работы в Госдуме, оказались бесценными.
Отметим, что Оксана Пушкина неоднократно оказывалась в центре скандалов. Ранее её уличали в пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме того, парламентарий активно продвигала законопроект против домашнего насилия, который получил крайне неоднозначную оценку. Законопроект, в частности, предлагает ввести понятие "преследование". Это вполне может дать возможность обиженным супругам или сожителям устраивать расправы друг над другом, ведь сам факт преследования порой трудно установить. Кроме того, документ предлагает изолировать "агрессора" от "жертвы", даже если "жертва" живёт в доме "агрессора". Такая норма может стать удобным способом выселить владельца жилья из квартиры.

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