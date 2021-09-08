Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
США подали России долларовый сигнал
Главная / Украина

Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом

08 сентября 2021, 01:50  •  103 • Украина

Вот уже восьмой год каждое воскресенье в любую погоду, в праздник или в «будний выходной, на Куликово поле приходят люди почтить память погибших в одесском Доме профсоюзов. И устраивают маленькие воскресные митинги.

Каждое воскресенье! Семь лет из недели в неделю, как на вахту! Представь себя на их месте, читатель, вместо поездки на дачу, похода в кино, на пляж или на пикник с друзьями ты отказываешься от маленьких радостей жизни и идёшь ТУДА.

Сначала вас много, потом — меньше и меньше.

Сначала вас всячески третируют нацики — оскорбляют, угрожают, выбрасывают приносимые вами цветы, пытаются бить.

Потом, разбиваясь о вашу стойкость, даже они устают и просто уничижительно игнорируют. Мол, придурки ватные, городские сумасшедшие.

Скорее всего, друзья и близкие тоже не совсем тебя понимают, может, даже крутят пальцем у виска у тебя за спиной и говорят: «Ну кому это нужно?»

Но подходит очередное воскресенье, и ты опять упрямо идёшь на Куликово поле.

Как-то один военный, офицер-связист, в разговоре упрекнул, что одесситы пассивны и не сопротивляются бандеровцам.

Я ему привёл в пример этих стоиков-куликовцев, на что получил ожидаемый ответ: «Подумаешь, вышли раз в неделю!»

Он в тот день в глубинке ДНР лазил на вышку и на пронизывающем ветру ремонтировал антенну связи.

Я его спросил: «Вот представь, наши ушли, и ты остался один в тылу врага. Смог бы ты семь лет еженедельно ездить сюда, в эту Кацапетовку, и ремонтировать эту антенну? Ездить не на служебной машине, а на маршрутке за свой счёт, без всесильных корочек, без поддержки армии и властей?

Без связи с центром, даже без уверенности, что эта антенна кому-то нужна, что кто-то знает о тебе и об этой твоей работе? Под градом издевательств и насмешек? Под упрёками жены, что ты в единственный выходной отвлекаешься от семьи на непонятно на что? Смог бы?»

Он ответил: «Нет».

А ведь эти люди делают подвиг. Долгий, упорный, упрямый подвиг. Они, как наша совесть, — неудобная, мешающая жить сиюминутными заботами и потому загоняемая в дальние закоулки сознания.

Но их дело нужное. Они упрямо сохраняют не огонь даже, а уголёк, искорку, заливаемую водой, задуваемую ветрами, расшвыриваемую ногами. Искорку, из которой вспыхнет, когда придёт время, пламя. Пламя праведного и всё очищаемого гнева.

Потому что:

Это нужно не мертвым! Это надо живым!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





103
Источник
Похожие новости
06 сентября 2021, 15:55
«Сердце может встать»: украинцы высмеяли новые «адские» унитазы в поездах страны
07 сентября 2021, 13:55
Зеленский потребовал от Ахметова выгнать с каналов Кличко и Разумкова
07 сентября 2021, 08:25
Провороненные миллиарды. Через пару лет ГТС Украины ждёт судьба металлолома
07 сентября 2021, 04:45
Разумков предложил Арестовичу «жевать, а не говорить»
07 сентября 2021, 12:05
Переворот не районного масштаба
07 сентября 2021, 17:35
Как Виктор Медведчук и Тарас Козак качали нефть на прикерченском шельфе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
02 сентября 2021, 04:40
"Опасный самообман": Политолог объяснила, как Зеленский из США поставил под удар украинцев
01 сентября 2021, 05:45
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"
04 сентября 2021, 11:40
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
04 сентября 2021, 19:55
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
04 сентября 2021, 06:10
"России доверять нельзя": Японцы предложили начать войну после слов Лаврова о Курилах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.