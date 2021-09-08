Окружённые, но не сломленные: на Украине люди по-своему сражаются с нацизмом

Вот уже восьмой год каждое воскресенье в любую погоду, в праздник или в «будний выходной, на Куликово поле приходят люди почтить память погибших в одесском Доме профсоюзов. И устраивают маленькие воскресные митинги.Каждое воскресенье! Семь лет из недели в неделю, как на вахту! Представь себя на их месте, читатель, вместо поездки на дачу, похода в кино, на пляж или на пикник с друзьями ты отказываешься от маленьких радостей жизни и идёшь ТУДА.Сначала вас много, потом — меньше и меньше.Сначала вас всячески третируют нацики — оскорбляют, угрожают, выбрасывают приносимые вами цветы, пытаются бить.Потом, разбиваясь о вашу стойкость, даже они устают и просто уничижительно игнорируют. Мол, придурки ватные, городские сумасшедшие.Скорее всего, друзья и близкие тоже не совсем тебя понимают, может, даже крутят пальцем у виска у тебя за спиной и говорят: «Ну кому это нужно?»Но подходит очередное воскресенье, и ты опять упрямо идёшь на Куликово поле.Как-то один военный, офицер-связист, в разговоре упрекнул, что одесситы пассивны и не сопротивляются бандеровцам.Я ему привёл в пример этих стоиков-куликовцев, на что получил ожидаемый ответ: «Подумаешь, вышли раз в неделю!»Он в тот день в глубинке ДНР лазил на вышку и на пронизывающем ветру ремонтировал антенну связи.Я его спросил: «Вот представь, наши ушли, и ты остался один в тылу врага. Смог бы ты семь лет еженедельно ездить сюда, в эту Кацапетовку, и ремонтировать эту антенну? Ездить не на служебной машине, а на маршрутке за свой счёт, без всесильных корочек, без поддержки армии и властей?Без связи с центром, даже без уверенности, что эта антенна кому-то нужна, что кто-то знает о тебе и об этой твоей работе? Под градом издевательств и насмешек? Под упрёками жены, что ты в единственный выходной отвлекаешься от семьи на непонятно на что? Смог бы?»Он ответил: «Нет».А ведь эти люди делают подвиг. Долгий, упорный, упрямый подвиг. Они, как наша совесть, — неудобная, мешающая жить сиюминутными заботами и потому загоняемая в дальние закоулки сознания.Но их дело нужное. Они упрямо сохраняют не огонь даже, а уголёк, искорку, заливаемую водой, задуваемую ветрами, расшвыриваемую ногами. Искорку, из которой вспыхнет, когда придёт время, пламя. Пламя праведного и всё очищаемого гнева.Потому что:Это нужно не мертвым! Это надо живым!