Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на ...
В МВФ шокировали Украину
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборато...
Главная / Политика

Окружные депутаты избрали главой Ненецкого АО Юрия Бездудного

13 сентября 2020, 14:30  •  29 • Политика
Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии 13 сентября избрали главой региона на пять лет врио главы губернатора Юрия Бездудного. За него было отдано 14 голосов парламентариев из 16.
«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — заявил председатель законодательного собрания Александр Лутовинов. Его слова приводит ТАСС.
Бездудный был и.о. губернатора со 2 апреля после того, как Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.
В соответствии с федеральным и окружным законодательством губернатора в Ненецком округе выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом РФ.
В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открылись более 56 тыс. избирательных участков. Проходит более 9 тыс. кампаний всех уровней. 11 и 12 сентября голосование проводилось также и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом
13 сентября 2020, 02:35
Тихановская заявила об усталости белорусов от протестов и допустила смену в КС
13 сентября 2020, 09:55
Захватить Крым: Зеленского открыто подбивают на авантюру. Политолог просчитал возможности
13 сентября 2020, 11:45
Источники рассказали о прогнозе Путина по поводу Лукашенко
13 сентября 2020, 08:05
Путин "убивает Запад изнутри": Политолог разоблачил схему с "агентом Кремля"
13 сентября 2020, 09:55
Выборы 13 сентября: за кого и где голосуют россияне
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и...
13 сентября 2020, 09:00
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
13 сентября 2020, 04:25
Из-под капота - столб дыма: Аналог русского Aurus вспыхнул на дороге в Китае
13 сентября 2020, 09:00
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
13 сентября 2020, 02:35
Тихановская заявила об усталости белорусов от протестов и допустила смену в КС
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
08 сентября 2020, 00:40
"Ваши деревни накроются медным тазом": Житель Латвии описал "счастливую жизнь" белорусов в ЕС
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
08 сентября 2020, 19:55
"Спасибо пацанам": Сбитого в Ливии русского пилота спасли в пустыне
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.