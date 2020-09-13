Окружные депутаты избрали главой Ненецкого АО Юрия Бездудного

Депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии 13 сентября избрали главой региона на пять лет врио главы губернатора Юрия Бездудного. За него было отдано 14 голосов парламентариев из 16.

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — заявил председатель законодательного собрания Александр Лутовинов. Его слова приводит ТАСС.

Бездудный был и.о. губернатора со 2 апреля после того, как Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангельской области.

В соответствии с федеральным и окружным законодательством губернатора в Ненецком округе выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом РФ.

В России в воскресенье, 13 сентября, стартовал единый день голосования в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). По всей стране открылись более 56 тыс. избирательных участков. Проходит более 9 тыс. кампаний всех уровней. 11 и 12 сентября голосование проводилось также и на придомовых территориях, территориях общего пользования и на дому.