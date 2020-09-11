Окружить работой: сколько россиян нуждаются в трудоустройстве

В России на пособия по безработице живет около 5 млн граждан, при этом волна спровоцированных коронакризисом сокращений и увольнений еще не закончилась. В такой ситуации население нуждается в дополнительной материальной поддержке от государства, заявили «Известиям» эксперты, комментируя совещание по экономическим вопросам, которое в режиме видеоконференции провел 10 сентября Владимир Путин. Президент подчеркнул: несмотря на положительные тенденции в экономике, безработица в стране еще находится на достаточно высоком уровне и превышает 6%. На этом фоне он призвал кабмин продолжить адресную поддержку граждан, потерявших работу, а к концу следующего года добиться снижения уровня безработицы до 4,7%.

Сравнительное падение

В 2020 году Россия, как и другие государства, столкнулась с серьезными экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19. Борьба с коронавирусной инфекцией негативно сказалась не только на конкретных предприятиях, но и на целых отраслях. Тем не менее глубина экономического спада в РФ и уменьшение ВВП оказались меньше, чем в других ведущих странах, отметил в начале совещания Владимир Путин. И если в России за II квартал этого года падение ВВП составило 8,5%, то в США речь идет о 9,5%, а в еврозоне — 15%. В определенной степени это связано со структурой отечественной экономики. Но важную роль сыграли и своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, отраслей, которые были приняты на федеральном и региональном уровнях, подчеркнул глава государства.

— Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге, — заявил президент.

Между тем позитивный относительно ЕС и США показатель сокращения российской экономики связан с тем, что от пандемии больше всего пострадал малый бизнес, пояснил глава Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

— В нашей стране он занимает около 21% ВВП, а в развитых экономиках — более 60%. Кроме того, Россия не так плотно интегрирована в мировые экономические цепочки, — сказал он.

По его словам, особую роль оказала поддержка властями граждан и предприятий. На общенациональный план восстановления экономики в России было выделено 5 трлн рублей государственного финансирования — это около 4,5% ВВП страны.

Экономика сейчас действительно начинает оживать после застоя, согласен первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников. Предсказать, когда получится выйти на устойчивую траекторию, сейчас сложно. Однако вернуться к показателям 2019 года РФ удастся как минимум через полтора-два года, считает парламентарий. По его словам, России сейчас прежде всего необходимо переломить негативные тенденции, которые наметились еще несколько лет назад. В частности, нужно продолжать процесс импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественных товаров.

— Мы не можем повторять то, что делают другие. Это тупиковая система экономики. Американцы или китайцы что-то сделают, мы пытаемся повторить, не получается. При таком раскладе нам никого не догнать. Нам надо сосредоточиться на развитии своих технологий, — подчеркнул парламентарий. — Импортозамещение — это показатель конкурентоспособности. Пока мы не начнем выпускать простейшие товары мирового уровня, говорить о каких-то прорывах в экономике не приходится.

Не ослаблять поддержку

Другими словами, полагать, что все проблемы остались в прошлом, преждевременно. По словам Владимира Путина, восстановление деловой активности пока идет неравномерно и предстоит еще многое сделать для того, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста. Серьезную обеспокоенность у главы государства вызывает ситуация на рынке труда. Несмотря на возобновление работы предприятий, компаний и другие положительные тенденции в экономике, безработица в стране еще находится на достаточно высоком уровне и превышает 6% экономически активного населения, подчеркнул он.

— Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года. Начинали мы — где-то полтора года назад у нас было 4,7, сейчас — 6,3. Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост, — продолжил Владимир Путин.

Глава РФ отметил, что российские власти ранее уже приняли беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без источника регулярного дохода. В частности, пособие по безработице увеличено до уровня МРОТа. Кроме того, введены специальные выплаты на детей. Хотя меры по поддержке граждан изначально планировались как временные, в связи с напряженной ситуацией на рынке труда президент призвал и впредь адресно поддерживать людей, которые оказались в сложном положении и не смогли пока найти работу. При этом Владимир Путин напомнил о приоритетной задаче, поставленной перед правительством: безработица в стране к концу 2021 года не должна превышать 4,7%.

— При этом подчеркну, всё, что мы делаем на этом этапе восстановления нашей экономики, должно служить достижению долгосрочных национальных целей развития. Это должно стать прочной основой для структурных изменений, — завершил президент.

Сейчас в России около 72 млн экономически активного населения, а значит, примерно 5 млн граждан на данный момент живут на пособия по безработице, оценил Георгий Остапкович. По его словам, хотя официально пособия повысили до уровня МРОТа, на практике же получить их не так просто — требуется собрать огромное количество справок. Примерно 5 млн безработных — это только официальные данные, напомнила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс. По ее словам, реальная цифра может быть гораздо выше.

— После длительной самоизоляции малый и средний бизнес пытался «отбиться» в летний сезон, но, увы, из-за снижения покупательской способности это удалось не всем. Волна сокращений и увольнений еще не закончилась. В такой ситуации население нуждается в дополнительной поддержке от государства, в том числе материальной — в виде специальных пособий. Ведь найти новую работу в условиях, когда рынок перенасыщен нетрудоустроенными опытными кадрами, крайне сложно, — заявила «Известиям» эксперт.

В этот же день у Владимира Путина состоялся телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем, который проинформировал российского лидера о результатах переговоров, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября.