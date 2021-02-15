Окружению Лукашенко потребуются гарантии после смены власти - эксперт

Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by/ru

Перемены в республике тормозят не только политики, но и крупный бизнес

Резкой смены власти в Белоруссии быть не должно. В этом убежден белорусский обозреватель Василий Малашенков. По его мнению, с главой республики и его окружением лучше спокойно договориться.

Вместо того, чтобы требовать отставки президента Александра Лукашенко, нужно направить усилия на реальные реформы во власти и дать гарантии безопасности нынешнему лидеру. На это может потребоваться 2-3 года, но обойдется без потрясений.

"Кроме главы государства, существуют люди вокруг него, которые, может быть, не найдут себе места в новом государстве, и именно они больше всего опасаются. Плюс есть крупные бизнесы, которые о чем-то договорились с государством",

– напоминает Малашенков. Он допустил, что тормозить смену власти в Белоруссии может как раз крупные предприниматели – им нужны гарантии, что политические перемены не включат красный свет их проектам.

Если транзит власти в республике пойдет плавно, многие опасения будут сняты. Не исключено, что на место Лукашенко тогда придет человек бизнеса, приводит "Украина.ру" мнение эксперта. Сейчас белорусские предприниматели боятся участвовать в политических процессах открыто. Но если они поймут, что это безопасно, наверняка, многие захотят попробовать свои силы на выборах и получат поддержку граждан.

Ранее Лукашенко пообещал сторонникам, что уйдет с поста, только добившись гарантий, что ни один волос не упадет с их головы. Что касается реформы Конституции Белоруссии, то проект скоро будет представлен на обсуждение.