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Окружению харьковского мэра Геннадия Кернеса невдомёк, что итоги выборы мэра Харькова могут не признать

13 октября 2020, 14:05  •  32 • Украина
Добкин, объявивший о своём возвращении в родной Харьков, отыграл назад и снял свою кандидатуру на пост мэра под давлением окружения Кернеса, дела которого, увы, всё ещё плохи. Официально он в глубокой коме, и поговаривают, что восстановиться бывший соратник Добкина уже не сможет. Окружение Кернеса, как огня, боится воцарения Добкина, и «сбивает» его всеми силами. Интрига, однако, состоит в том, что Добкин для Харькова неизбежен, как судьбина. И как бы ещё не пришлось идти к нему на поклон.
Суть в следующем. «Коллективный Кернес» вполне может выиграть выборы в Харькове. Организуют видеосъёмку якобы оживающего Кернеса (технологи уже над этим работают, и об этом наперебой сообщают украинские издания), и виртуальное присутствие любимого горожанами градоначальника сделает своё дело. Но дальше Кернесу придётся лично явиться на принятие присяги. А тут уж виртуальной реальностью не отделаться. Если же Кернес окажется не в состоянии поучаствовать в процедуре приёмки власти, то выборы повторят, и в самой ближайшей перспективе. И на них, воленс-ноленс, вновь обозначится Добкин – в этом заверяют представители его окружения. И тогда «кернесовским» мало не покажется, ведь это именно они выдавили Добкина из текущей гонки, настояв, чтобы тот как бы по собственной воле снялся с выборов.
Как мы и указывали, старающихся не выпасть из властной обоймы «кернесовских» пугает фигура Добкина – как явного и весьма яркого антагониста «зелёной власти». Желая проявить лояльность, дабы продолжать управлять Слобожанщиной и впредь, окружение Кернеса сделало неверный шаг. И спасти их теперь может лишь чудо – если Кернес реально пойдёт на поправку. Впрочем, недавнее заявление адвоката Кернеса, прорвавшегося к нему в берлинскую клинику "Шарите», не даёт возможности уверовать в лучшее – адвокат лицезрел в больнице нежизнеспособное тело. И даже заподозрил, что Кернес, возможно, скорее мёртв, чем жив.
Почему боятся Добкина, мы уже объясняли. Он дважды организовывал съезды региональных фрондёров, не желающих смириться с безграничной властью центра – Киева. И представительство на этих съездах было весьма могущественным. К тому же, у Добкина вконец испортились отношения с киевскими элитами, так что это тот самый случай, когда счастья в браке уже не дождаться, и единственная панацея – развод. Чем Добкин, скорее всего, сразу после избрания и займётся. А вот кого он ещё убедит уйти, помимо харьковчан – это интрига.

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