«Окружение Зеленского рассматривает это как гипотетическую возможность»: что известно об идее переноса столицы Украины

Представители украинских политических партий в Верховной раде считают маловероятной возможность переноса столицы из Киева в другой город. Ранее парламентарий Вадим Рабинович сообщил, что такую идею высказали представители Владимира Зеленского. Как отметили собеседники RT в партии «Батькивщина», президенту Украины следует заняться более насущными реформами. Представитель фракции «Самопомощь» также призвал Зеленского перейти «к реальным делам».

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести украинскую столицу из Киева в другой город.

«Ещё гениальную вещь сказала администрация президента, хотя шутки должны когда-то закончиться: столицу надо перенести. Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», — сказал Рабинович.

По его словам, предположительно, «столицей» может стать Кривой Рог, откуда родом действующий глава государства.

«Люди добрые, я не против устраивать из страны «95-й квартал» (компания, основанная Зеленским. — RT), но что мы кушать в конце этого будем? Ну это же вообще уже какой-то анекдот начинается», — добавил нардеп.

Отметим, что никаких официальных заявлений относительно переноса столицы не делала ни администрация президента Украины, ни партия «Слуга народа».

Вместе с тем в Верховной раде считают, что возможности для переноса украинской столицы практически нет.

«Насколько мне известно, никакого конкретного решения о переносе столицы пока нет. Окружение Зеленского рассматривает это как гипотетическую возможность. Но это невозможно — против выступят депутаты Рады, бизнесмены и население. Верховная рада за это не проголосует», — сообщил источник RT в партии «Народный фронт».

Представитель партии «Самопомощь» в беседе с RT заметил, что Зеленский «старается сделать всё, чтобы отличаться от предыдущих президентов страны».

«У него это хорошо получается. Меня только интересует вопрос, когда на Украине начнутся реальные реформы, а не эта бутафория. Когда Зеленский инициирует проведение реформ, назначит сильных руководителей в области, а не реальных коррупционеров. Но, видимо, он решил снова повеселить народ. Но думаю, что в этот раз население не оценит юмор», — заявил он.

«Коррупция высшего уровня»

Обратим внимание, что ещё во время избирательной кампании на выборах президента представителями Владимира Зеленского высказывалась идея о переезде администрации главы государства из здания на Банковой улице в Киеве в другое здание. В июне эти заявления получили конкретику.

20 июня был представлен проект переезда в реконструированный Украинский дом, расположенный на Европейской площади. Президент Украины положительно оценил представленную дизайнерами концепцию. Он также указал, что идёт поиск нормальной финансовой схемы для того, чтобы не задействовать средства из госбюджета. При этом в здании на Банковой улице должен быть образован музей.

«Ребята, так это коррупция высшего уровня, когда президент свою администрацию перевозит за чей-то счёт. Мы с ума посходили. Нам национальный психиатр нужен», — заметил Рабинович.

Вдобавок Владимир Зеленский утвердил положения об «Офисе президента Украины». Таким образом, была реорганизована администрация главы государства и сокращена численность сотрудников АП.

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков

globallookpress.com

© Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

В партии «Батькивщина» полагают, что действующий глава государства может потерять свой рейтинг быстрее, чем пройдут парламентские выборы.

«Зеленского критикуют за проигрыш Украины в ПАСЕ, а он предлагает перенести столицу Украины. Против такого решения выступают даже сторонники нынешнего президента. Может, стоит прекратить играть в игры и заняться реальными делами? Пока Зеленский предложил перенести свою администрацию и своё здание. Никаких других действий нет», — подчеркнул собеседник RT.

Наряду с этим источник RT в Блоке Петра Порошенко считает, что президент Украины откажется рассматривать такую идею, после того как узнает мнение населения.

«Это непопулярное решение и смысла в нём нет никакого. Киев — самый развитый город среди украинских регионов. Возможно, Зеленский решил сделать столицей свой родной город Кривой Рог? Но это не лучшая идея, поскольку на Украине нет денег для реализации этой затеи», — заявил представитель БПП.

«Заявление Рабиновича вредит электоральным рейтингам партии «Слуга народа»

Как заметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, официально украинские власти не говорили об идеях переноса столицы. Вместе с тем этот вопрос может быть решён уже после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

«Во-первых, официально таких заявлений нигде не прозвучало. Если где-то в кулуарах это всё высказал какой-то депутат, то это один вопрос. Во-вторых, если новая Верховная рада, которую изберут, будет принимать решение о необходимости переноса столицы Украины, к примеру во Львов, это их право. Потому что Львов, наверное, больше поддерживает все эти националистические идеи, которые сегодня витают на Украине», — заявил Водолацкий в беседе с RT.

Здание администрации президента Украины в Киеве

РИА Новости

Политолог Иван Мезюхо не исключил, что информация о переносе столицы может оказаться достоверной, так как команда Зеленского уже запомнилась неоднозначными заявлениями. Он также добавил, что реализация этого процесса не решит социально-экономических и политических проблем на Украине.

«Если такая инициатива действительно исходила от команды украинского президента, то эта новость будет негативно воспринята киевлянами, которые не хотели бы того, чтобы Киев перестал быть столицей украинского государства. В любом случае заявление Рабиновича вредит электоральным рейтингам партии «Слуга народа», — сказал собеседник RT.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков с иронией воспринял новость о возможном переносе столицы Украины из Киева.

«Перенос столицы из Киева в другой город — главное, что нужно теперь Украине. Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом», — написал сенатор в Twitter.