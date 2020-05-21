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Окружение Владимира Зеленского пытается организовать украинско-российский саммит

21 мая 2020, 13:55  •  34 • Украина
Никак не срастается у Зеленского с корректировкой минских договорённостей – Москва продолжает настаивать на их выполнении в том виде, в котором они были подписаны. А для Киева это неприемлемо. И вот, дабы переломить ситуацию, 2 июня в Берлин летят глава президентской администрации Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Цель – убедить западных покровителей в том, что ранее подписанные договорённости – это «ловушка Кремля». И пригрозить «планами «B» и «C» - другими словами, эскалацией.
В Берлине Ермак и Кулеба попытаются убедить немцев в необходимости проведения украинско-российского саммита. Такой саммит позволил бы Зеленскому создать иллюзию его вовлечённости в мирный процесс. Смахивает на сюжет из жизни киношников, когда бюджет киносъёмок уже разворован, а к съёмкам так и не приступили, и продюсеры пытаются уломать инвестора дать ещё денег. Зеленскому подобное близко, он ведь и сам телевизионщик. Выходит, что президента России окружение Зеленского пытается как бы залучить в качестве кинозвезды первой величины – чтобы сделать инвестора сговорчивей. Но что толку-то от такого саммита, если Киев наотрез отказывается выполнять резолюции «Минска-2»? Тем не менее, в Киеве не оставляют надежды, что Берлин продавит Москву касательно саммита на высшем уровне. И тогда Зеленский, во-первых, сможет продемонстрировать своим избирателям, что его россияне держат за равного (а это для него исключительно важно в свете озвученного накануне плана о переизбрании на второй срок). А, во-вторых, у Зеленского, как ему кажется, появится шанс переубедить российское руководство относительно редактирования минских соглашений.
Правда, до 2 июня Ермаку с Кулебой ещё надо дожить. В народных республиках объявили сбор резервистов, а военкоматы обзванивают участников сопротивления «первой волны», предлагая им вернуться в строй. Ситуация серьёзная – ничего подобного не происходило уже около пяти лет. Если народные республики предпримут контрнаступление с целью отодвинуть линию разграничения от жилых районов, то не факт, что они быстро остановятся, и не продолжат наступать до границ областей, а то и до Днепра. Зеленскому нужно выиграть время – примерно 2 недели. А там можно вернуться и к «планам «B» и «C», последний из которых предполагает штурм Донецка и Луганска. Эти две недели до 2 июня, пожалуй, самый тревожный временной промежуток последних пяти лет.

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