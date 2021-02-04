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Окружение случайно подставило Зеленского

04 февраля 2021, 20:05  •  398 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Президент Украины может лишиться президентского кресла
Решение Владимира Зеленского закрыть оппозиционные телеканалы на Украине может привести к тому, что его рейтинг упадет ниже некуда. Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев предупредил главу Незалежной, что ему пора что-то делать с поддержкой со стороны народа.
По словам эксперта, рейтинги партий "Слуга народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" сейчас практически одинаковы, хотя год назад оппозиционеры сильно отставали. Политолог уверен, что президент Украины, пытаясь сделать более решительный, чем его предшественник шаг, создал для себя множество проблем.
"Он рискует оказаться в положении Винни Пуха, который полез за медом к неправильным пчелам",
– сказал Золотарев изданию "Главред".
По его мнению, личный рейтинг лидера украинцев также обвалится. Этого же не исключает другой эксперт, экономист Тарас Загородний. Он считает, что впереди Зеленского ждет потеря президентства. А блокировка телеканалов будет временной. Ведь решение главы Украины можно оспорить в Конституционном суде.
Загородний полагает, что подсказавшие Зеленскому идею с закрытием телеканалов оказали ему медвежью услугу – они не просчитали последствия, либо сделали это намеренно. В итоге лидер украинцев может лишиться власти.
Никакой политической пользы для власти блокировка телеканалов не принесет, уверен Загородний. По его словам, Киев показал, что он непредсказуем, что может негативно сказаться на бизнесе и инвестировании в страну. К тому же, элита в Незалежной начнет бояться, что любой может стать следующей жертвой прессинга.

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