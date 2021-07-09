Окружат города и откроют огонь по нелояльному населению

Военных Украины, Молдавии и Грузии обучают «реинтеграции»

В среду, 7 июля, в ходе военных учений Sea Breeze, которые проводятся на территории юга Украины, началась активная фаза по отработке совместных действий по ликвидации «незаконных вооружённых формирований» в условиях, максимально приближённых к боевым.

Участвуют в этом инструкторы морской пехоты Соединённых Штатов, а также военные Грузии, Молдавии и Украины – всех их учат «в условиях, приближённых к боевым», как правильно производить «зачистку территории». Причём, в условиях проведения учений оговаривается, что всё происходит на местности с нелояльным местным населением в ситуации, когда местное население блокирует маршруты передвижения правительственных армий.

«Солдаты из состава многонациональной тактической группы отработали свои действия при условии, что местное население взялось блокировать маршруты передвижения. То есть, этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например – к условиям боевых действий на Востоке Украины образца 2014 года»,

– сообщает украинский военный портал Defense Express.

Также учили американские инструкторы украинских, молдавских и грузинских военных десантироваться в тыл противника, выявлять важные объекты инфраструктуры в тылу (для чего – интернет-издание умалчивает, но всё и так понятно), а также зачищать местность от незаконных вооружённых формирований. Опять же про судьбу нелояльного населения, вставшего на защиту своих домов, ничего не говорится.

Украинские военные не скрывают, что они занимаются репетицией вторжения ВСУ в Республики Донбасса, молдавские военные отрабатывают сценарий «реинтеграции» Приднестровья, а грузинские – Южной Осетии и Абхазии.

Учения ещё не окончены, а в Киеве уже составляют планы по силовому захвату Донбасса, считая, что теперь, после обучения, ВСУ будут непобедимы. О новом плане поведал спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».

По его словам, ВСУ сначала окружат крупные города и отрежут все пути снабжения, а затем откроют артиллерийский огонь по мирным жителям. Вернее, это теперь не мирные жители, а просто «нелояльное население» – «западные партнёры» плохому не научат.

А министр обороны Украины Андрей Таран пошёл ещё дальше.

Выступая в Вильнюсе на 4-й Международной конференции по вопросам реформ на Украине (Ukraine Reform Conference), он предложил «западным партнёрам» использовать Донбасс как военный полигон для тестирования своего вооружения.