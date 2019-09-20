«Окончательных выводов пока не делали»: Россия собирает данные об атаке беспилотников в Саудовской Аравии

Российские спецслужбы собирают данные о том, кто мог совершить нападение на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. При этом он осудил попытки ряда государств поспешно возложить ответственность за проведённую 14 сентября атаку на какую-либо страну, поскольку для выдвижения подобных обвинений пока нет твёрдых оснований. Ответственность за инцидент взяло на себя движение йеменских повстанцев-хуситов «Ансар Аллах», однако саудовские власти и США обвинили в нём Иран. Тегеран свою причастность к нападению отрицает и указывает на слабую доказательную базу для подобных заявлений.

Российские спецслужбы занимаются сбором данных о нападении на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, на данном этапе выводов о том, кто может стоять за атакой, нет.

«Мы собираем эти данные, но окончательных выводов пока не делали», — сказал он.

Прокомментировал Нарышкин также и тот факт, что спустя менее чем неделю после атаки некоторые страны уже обвиняют другие государства в причастности к нападению. По мнению главы СВР, оснований для этого пока нет.

«Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твёрдых доказательств», — подчеркнул Нарышкин.

Напомним, в ночь на 14 сентября около десяти неустановленных беспилотников атаковали заводы национальной нефтяной компании Saudi Aramco. После нападения начался пожар, работа предприятий была приостановлена, что некоторое время влияло на стоимость нефти.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Они также пообещали продолжать атаки и впредь, пока арабская коалиция не прекратит операции против них.

Солдаты армии Саудовской Аравии в Йемене

Reuters

© Faisal Al Nasser

«Нагнетают напряжённость»

Однако Эр-Рияд считает, что к атаке на предприятия причастен Иран. С аналогичной позицией выступили и в США. По мнению американского госсекретаря Майка Помпео, Тегеран не мог «передоверить» мятежникам такую операцию.

«За этим стояли не хуситы. Начнём с этого, и я обязательно вернусь к данному вопросу. Но сути дела это не меняет. Нападение совершил Иран. Это не тот случай, когда можно передоверить кому-то уничтожить (инфраструктуру, обеспечивающую. — RT) 5% мировых поставок энергии и считать, что тебе удастся уйти от ответственности», — сказал госсекретарь.

Однако в Пентагоне отказались делать конкретные выводы о причастности Ирана. Помощник главы военного ведомства США Джонатан Хоффмэн заявил, что «всё указывает на то, что Иран каким-то образом несёт ответственность за атаку», однако отметил, что ждёт окончания расследования Саудовской Аравии.

«Мы не будем идти впереди расследования Саудовской Аравии и их оценки. Это была атака на Саудовскую Аравию, мы поддерживаем их расследование, на месте с ними работают наши команды, но мы не будем делать опережающие их выводы», — пояснил Хоффмэн.

В Тегеране заявили о своей непричастности к атаке. МИД исламской республики направил США дипломатическую ноту с соответствующим содержанием, а советник президента Ирана Хесамеддин Ашена в своём Twitter отметил, что продемонстрированных Саудовской Аравией материалов недостаточно для выдвижения обоснованных обвинений.

«Пресс-конференция доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, откуда были запущены ракеты и беспилотники. Также они не сумели объяснить, почему их оборонительные системы не смогли отразить атаку», — заявил он.

В российском МИД осудили попытки ряда стран обвинить в совершённом нападении другие государства. По мнению главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, подобные заявления способствуют эскалации в регионе.

«Важно, чтобы это действительно был объективный процесс, потому что обвинения, которые не подкреплены фактами, делу не помогают, а только нагнетают напряжённость в этом регионе, где и так уже слишком всё конфронтационно», — сказал Лавров 19 сентября.

«Не соответствуют характеристикам»

Тем временем арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о начале операции против движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило агентство Reuters. Согласно заявлению представителей коалиции, были уничтожены четыре объекта, где собирались лодки с дистанционным управлением и морские мины.

«Эти места используются для нападений и террористических атак, угрожающих мореходству и международной торговле в проливе Баль-аль-Мандаб и на юге Красного моря», — приводит агентство слова представителя коалиции полковника Турки аль-Малки.

В ответ йеменские повстанцы обвинили Эр-Рияд и его союзников в «серьёзной эскалации» конфликта в провинции Ходейда, расположенной на западе страны, вдоль побережья Красного моря.

Добавим, что, по данным The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает возможность переброски в Саудовскую Аравию дополнительных комплексов ПРО и ПВО, а также истребителей и средств разведки. Среди указанных изданием систем фигурирует ЗРК Patriot, установка ПРО THAAD и эскадрилья истребителей.

Интересно, что ранее Майк Помпео признал, что американские комплексы Patriot, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников на заводы Saudi Aramco. По его словам, «даже некоторые наилучшие образцы не всегда останавливают угрозу».

Затем журналисты обратились с вопросом о неудаче систем Patriot к официальному представителю Комитета начальников штабов ВС США полковнику ВВС Патрику Райдеру. Он сообщил, что в военных кругах тщательно анализируется эта ситуация.

«Идёт тщательный анализ. Я не буду говорить о деталях, касающихся системы ПВО Саудовской Аравии. Скажу лишь, что это рассматривается и воспринимается серьёзно», — подчеркнул Райдер.

В свою очередь, высокопоставленный источник в Минобороны России, комментируя произошедшую атаку, отметил, что системы Patriot не смогли отразить её, потому что их характеристики не соответствуют заявленным Соединёнными Штатами.