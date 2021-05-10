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Окончательное "да": Байден наконец определился насчёт встречи с Путиным
10 мая 2021, 22:35 • 19 • Политика
Президент США Джо Байден наконец определился на счёт встречи с коллегой из России Владимиром Путиным. Он сказал своё окончательное "да".
Один из журналистов поинтересовался мнением американского президента о кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Представителя СМИ интересовало, считает ли глава Белого дома причастной к этому Россию.
В ответ Джо Байден упомянул о встрече с Владимиром Путиным, из чего стало окончательно ясно, что саммиту быть.
"Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России", - произнёс президент США.
Несколько дней назад Байден выражал гораздо меньшую степень уверенности. Он говорил, что "надеется и ожидает" встречи с президентом России.
Беседа лидеров США и России предположительно состоится в середине июня. Тогда Байден полетит в Европу, чтобы принять участие во встрече с лидерами НАТО, саммите "Большой семёрки", а также в переговорах Штатов и Евросоюза.
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