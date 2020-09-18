"Окончательно сдурели": план Польши с арестом россиян сравнили с анекдотом

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В Варшаве не учатся на исторических ошибках и продолжают вести страну к гибели, считает эксперт

Желание поляков арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в смоленском аэропорту во время крушения Ту-154 с делегацией из Польши в последние дни обсуждали не раз. Высказался по этому поводу и политолог Евгений Сатановский. По его мнению, такое решение напоминает анекдот.

В Варшаве "окончательно сдурели", продолжая старую политику, отметил эксперт. У них всегда виноваты русские – то "взорвали самолет", то "сбили", то "диверсию устроили", теперь вот наступил черед диспетчерской службы аэропорта, перечислил он версии поляков. И, добавив, что такое поведение – "классическая смесь чисто польской глупости, наглости и самоуверенности, доведенная до идиотизма", отметил, что с этим ничего не поделаешь.

Политолог уверен, что власти этой страны не успокоятся, пока ее саму "в очередной раз не похоронят". Так как не учатся на прежних своих же ошибках.

"Как в старом анекдоте, про то, что "Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус",

– сыронизировал политолог. Так было, напомнил он, и с тремя разделами Польши, и с довоенной ее политикой, и с нынешней. Варшава постоянно наступала на одни и те же грабли во все времена, не способна она без подобных приключений, заключил Сатановский.

Ранее планы арестовать российских авиадиспетчеров раскритиковали простые граждане Польши.

А началось все с того, что трех диспетчеров, которые были на дежурстве 10 апреля 2010 года, когда при заходе на смоленский аэродром потерпел крушение самолет, в котором находился польский президент Лех Качиньский, задумали объявить в международный розыск. Временного ареста россиян потребовала представитель польской Генпрокуратуры Эва Бялик.