Окончание разработки плана ROAD в США. Объективная реорганизация армейских дивизий

Диаграмма 3.

HHC — штаб и рота штабного обслуживания; MP CO — рота полиции; MECH BDE — Механизированая бригада; INF BDE — Пехотная бригада; ARMORED BDE — танковая бригада; SV CMD — командование поддержки; Recon sqdn — разведывательный эскадрон; Sig Bn — батальон связи; AVIATION Bn — батальон армейской авиации; ENGR BN — Инженерный батальон; DIV ARTILLERI — Дивизионная артиллерия (не дивизион) ; 155mm HOW SP FA BN — самоходный батальон полевой артиллерии калибра 155мм (ближе к дивизиону в СА) ; MISSLE Bn — ракетный батальон; TRAINS Bn (TRAINS)- батальон транспортного обеспечения; MED BN — медицинский батальон; MAINT BN — батальон технического обслуживания; ADMIN CO — комендантская рота