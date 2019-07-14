Окончание разработки плана ROAD в США. Объективная реорганизация армейских дивизий • 88 • Аналитика Введение батальонов вместо боевых групп

Развитие организационно-штатной структуры дивизий СВ США в 1960-1980 годы. Отвечая на пожелания Эддлмана, разработчики плана ROAD определили, что пехотный батальон был более подходящим, чем боевая группа, в качестве основного строительного блока пехотной дивизии. Преимущества батальона включали в себя лучшее управление, более простые учебные процедуры, большее разнообразие тактических приемов на поле боя и больше возможностей карьерного роста для офицеров пехоты. В боевой группе эффективный уровень управления командира был слишком велик. У него было так много разнообразных подразделений для надзора (пехота, артиллерия, инженерные части, медицинские, связи, разведывательные, снабжение и техническое обслуживание), что ему было трудно управлять отрядом.







Заместитель начальника Штаба Армии США генерал Клайд Эддлман, идейный вдохновитель плана ROAD (Объективная реорганизация армейских дивизий, 1961—1965), определивший организационно штатную структуру дивизий США на несколько десятилетий вперед



Возвращение к пехотному батальону упростит командование и управление, материально-техническое обеспечение и техническое обслуживание, а также обучение. Учитывая необходимость рассредоточения на поле битвы, в исследовании отмечалось, что 20 процентов боевой силы пентомической пехотной дивизии приходилось на каждую боевую группу. Потеря одной боевой группы в бою была бы значительной. С девятью пехотными батальонами новая дивизия потеряет только 11 процентов своей боевой мощи, если один из ее батальонов будет поражен ядерным ударом. Кроме того, многие ситуации в бою требовали большего разнообразия ответов, чем могла легко дать боевая группа. Некоторые задачи были слишком большими для роты, но слишком маленькими для боевой группы; другие задачи требуют силы больше, чем одна боевая группа, но меньше, чем две. Пехотные батальоны меньшего размера, казалось, отвечали этим потребностям. Наконец, боевая группа предоставила небольшую возможность для офицеров пехоты получить командный опыт. Если боевая группа будет сохранена, только 5 процентов подполковников пехоты армии получат командные задания, и только 4 процента майоров будут выполнять функции заместителя командующего. Взвесив все эти аспекты, планировщики рекомендовали пехотными батальонами заменить боевые группы.



Стремясь обеспечить максимальную однородность, простоту и гибкость, маневровые батальоны были максимально схожими в соответствии с их индивидуальными функциями. Каждый пехотный, механизированный пехотный и танковый батальоны состоял из штаба, трех линейных роты, а также штаба и обслуживающей роты. Сходство между маневровыми батальонами распространялось на разведывательные взводы, которые были одинаковыми во всех батальонах, и на взводы в разведывательных эскадронах. С учетом таких батальонов роты и взводы могут быть использованы для создания боевых групп для конкретных операций с минимальными различиями. Воспользовавшись новейшим оружием, все пехотные батальоны и разведывательные эскадроны имели два ядерных надкалиберных боеприпаса Дэйви Крокетт с низким выходом мощности, которые считались «спасительным ударом» для дивизий ROAD. Пехотные и механизированные пехотные батальоны также имели новую ракету ENgin-Teleguide Anti-Char (ENTAC) — противотанковое оружие французской разработки.



Разработчики плана предполагали, что при наличии единой основы дивизии и разного количества и типов маневровых батальонов, дивизии могут быть адаптированы тремя способами. Первый, «стратегический уровень», даст штабу армии возможность создать боевых групп для выполнения задачи в интересах операции; второй, «внутренний тактический уровень», позволял командиру дивизии создавать боевые группы для собственных задач; и третий, «внешний тактический уровень», позволял командирам армии или корпуса изменять дивизии в зависимости от обстоятельств. В прошлом подразделения были адаптированы всеми тремя способами, но план ROAD облегчал такую адаптацию на всех уровнях.



Завершение разработки

4 апреля 1961 года офицеры Континентального командования Армии и Штаба Армии ознакомили Декера с концепцией, и он одобрил ее через девять дней. Однако он сказал Пауэллу, что дивизии должны были быть в основном фиксированной организации, потому что у армии не было ресурсов, чтобы поддерживать резерв дивизионных батальонов для дивизии внутри или между театрами. По мнению Декера, взаимозаменяемые характеристики батальонов были достаточными для обеспечения организационной структуры внутри и между дивизиями без сохранения дополнительных частей. Он попросил Пауэлла лишь рассмотреть вопрос о замене буксируемой артиллерии на самоходную артиллерию, включая 155-мм гаубицы и реорганизацию ракетного батальона, чтобы он включал в себя как ракету «Онест Джон», так и две 8-дюймовые батареи гаубиц. Количество транспорта в пехотном батальоне также казалось чрезмерным, и Декер хотел по возможности сократить его. Исследование предоставило только два заряда «Дейви Крокетт» для каждого пехотного батальона и разведывательного эскадрона; Декер предложил добавить третий, сделав один доступным для каждой линейной роты или отряда в этих подразделениях. В качестве приоритета Декер хотел, чтобы доктрина и учебная литература были быстро разработаны, особенно для роты поддержки. Доктрина применения ядерного оружия оставалась неясной.



В течение нескольких месяцев Командование Континентальной Армии опубликовало черновые таблицы для дивизий по плану ROAD — пехоты, механизированной пехоты. и бронетанковые дивизии (диаграмма 3). Они перешли к 105-мм буксируемым гаубицам в пехотной дивизии и 30-процентное сокращение транспорта пехотных батальонов. 155-мм / 8-дюймовый батальон гаубиц остался, как и планировалось, но был разработан новый ракетный батальон, состоящий из штаба и служебного подразделения и двух батарей «Онест Джон». В каждом пехотном батальоне и разведывательной эскадроне было три, а не два заряда «Дейви Крокетт».





Диаграмма 3.

HHC — штаб и рота штабного обслуживания; MP CO — рота полиции; MECH BDE — Механизированая бригада; INF BDE — Пехотная бригада; ARMORED BDE — танковая бригада; SV CMD — командование поддержки; Recon sqdn — разведывательный эскадрон; Sig Bn — батальон связи; AVIATION Bn — батальон армейской авиации; ENGR BN — Инженерный батальон; DIV ARTILLERI — Дивизионная артиллерия (не дивизион) ; 155mm HOW SP FA BN — самоходный батальон полевой артиллерии калибра 155мм (ближе к дивизиону в СА) ; MISSLE Bn — ракетный батальон; TRAINS Bn (TRAINS)- батальон транспортного обеспечения; MED BN — медицинский батальон; MAINT BN — батальон технического обслуживания; ADMIN CO — комендантская рота



Рассматривая данную диаграмму, можем отметить, что в результате разработки плана ROAD дивизии СВ США получили ОШС, сохранившуюся с небольшими изменениями вплоть до окончания «холодной войны». Изменения касались количества и типов основных батальонов, состава артиллерии дивизии при сохранении количества дивизионов полевой артиллерии, расширение батальона армейской авиации до бригады, но идея наличия 3-х штабов бригад, не имеющих постоянного состава батальонов и получавших их под конкретную боевую задачу, сохранялась вплоть до наших дней.



Продолжение следует… Отвечая на пожелания Эддлмана, разработчики плана ROAD определили, что пехотный батальон был более подходящим, чем боевая группа, в качестве основного строительного блока пехотной дивизии. Преимущества батальона включали в себя лучшее управление, более простые учебные процедуры, большее разнообразие тактических приемов на поле боя и больше возможностей карьерного роста для офицеров пехоты. В боевой группе эффективный уровень управления командира был слишком велик. У него было так много разнообразных подразделений для надзора (пехота, артиллерия, инженерные части, медицинские, связи, разведывательные, снабжение и техническое обслуживание), что ему было трудно управлять отрядом.Возвращение к пехотному батальону упростит командование и управление, материально-техническое обеспечение и техническое обслуживание, а также обучение. Учитывая необходимость рассредоточения на поле битвы, в исследовании отмечалось, что 20 процентов боевой силы пентомической пехотной дивизии приходилось на каждую боевую группу. Потеря одной боевой группы в бою была бы значительной. С девятью пехотными батальонами новая дивизия потеряет только 11 процентов своей боевой мощи, если один из ее батальонов будет поражен ядерным ударом. Кроме того, многие ситуации в бою требовали большего разнообразия ответов, чем могла легко дать боевая группа. Некоторые задачи были слишком большими для роты, но слишком маленькими для боевой группы; другие задачи требуют силы больше, чем одна боевая группа, но меньше, чем две. Пехотные батальоны меньшего размера, казалось, отвечали этим потребностям. Наконец, боевая группа предоставила небольшую возможность для офицеров пехоты получить командный опыт. Если боевая группа будет сохранена, только 5 процентов подполковников пехоты армии получат командные задания, и только 4 процента майоров будут выполнять функции заместителя командующего. Взвесив все эти аспекты, планировщики рекомендовали пехотными батальонами заменить боевые группы.Стремясь обеспечить максимальную однородность, простоту и гибкость, маневровые батальоны были максимально схожими в соответствии с их индивидуальными функциями. Каждый пехотный, механизированный пехотный и танковый батальоны состоял из штаба, трех линейных роты, а также штаба и обслуживающей роты. Сходство между маневровыми батальонами распространялось на разведывательные взводы, которые были одинаковыми во всех батальонах, и на взводы в разведывательных эскадронах. С учетом таких батальонов роты и взводы могут быть использованы для создания боевых групп для конкретных операций с минимальными различиями. Воспользовавшись новейшим оружием, все пехотные батальоны и разведывательные эскадроны имели два ядерных надкалиберных боеприпаса Дэйви Крокетт с низким выходом мощности, которые считались «спасительным ударом» для дивизий ROAD. Пехотные и механизированные пехотные батальоны также имели новую ракету ENgin-Teleguide Anti-Char (ENTAC) — противотанковое оружие французской разработки.Разработчики плана предполагали, что при наличии единой основы дивизии и разного количества и типов маневровых батальонов, дивизии могут быть адаптированы тремя способами. Первый, «стратегический уровень», даст штабу армии возможность создать боевых групп для выполнения задачи в интересах операции; второй, «внутренний тактический уровень», позволял командиру дивизии создавать боевые группы для собственных задач; и третий, «внешний тактический уровень», позволял командирам армии или корпуса изменять дивизии в зависимости от обстоятельств. В прошлом подразделения были адаптированы всеми тремя способами, но план ROAD облегчал такую адаптацию на всех уровнях.4 апреля 1961 года офицеры Континентального командования Армии и Штаба Армии ознакомили Декера с концепцией, и он одобрил ее через девять дней. Однако он сказал Пауэллу, что дивизии должны были быть в основном фиксированной организации, потому что у армии не было ресурсов, чтобы поддерживать резерв дивизионных батальонов для дивизии внутри или между театрами. По мнению Декера, взаимозаменяемые характеристики батальонов были достаточными для обеспечения организационной структуры внутри и между дивизиями без сохранения дополнительных частей. Он попросил Пауэлла лишь рассмотреть вопрос о замене буксируемой артиллерии на самоходную артиллерию, включая 155-мм гаубицы и реорганизацию ракетного батальона, чтобы он включал в себя как ракету «Онест Джон», так и две 8-дюймовые батареи гаубиц. Количество транспорта в пехотном батальоне также казалось чрезмерным, и Декер хотел по возможности сократить его. Исследование предоставило только два заряда «Дейви Крокетт» для каждого пехотного батальона и разведывательного эскадрона; Декер предложил добавить третий, сделав один доступным для каждой линейной роты или отряда в этих подразделениях. В качестве приоритета Декер хотел, чтобы доктрина и учебная литература были быстро разработаны, особенно для роты поддержки. Доктрина применения ядерного оружия оставалась неясной.В течение нескольких месяцев Командование Континентальной Армии опубликовало черновые таблицы для дивизий по плану ROAD — пехоты, механизированной пехоты. и бронетанковые дивизии (диаграмма 3). Они перешли к 105-мм буксируемым гаубицам в пехотной дивизии и 30-процентное сокращение транспорта пехотных батальонов. 155-мм / 8-дюймовый батальон гаубиц остался, как и планировалось, но был разработан новый ракетный батальон, состоящий из штаба и служебного подразделения и двух батарей «Онест Джон». В каждом пехотном батальоне и разведывательной эскадроне было три, а не два заряда «Дейви Крокетт».Рассматривая данную диаграмму, можем отметить, что в результате разработки плана ROAD дивизии СВ США получили ОШС, сохранившуюся с небольшими изменениями вплоть до окончания «холодной войны». Изменения касались количества и типов основных батальонов, состава артиллерии дивизии при сохранении количества дивизионов полевой артиллерии, расширение батальона армейской авиации до бригады, но идея наличия 3-х штабов бригад, не имеющих постоянного состава батальонов и получавших их под конкретную боевую задачу, сохранялась вплоть до наших дней.Продолжение следует… Сергей Василенко Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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