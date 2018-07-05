|
Около тысячи шахтеров митингуют у здания Рады, требуя погасить задолженность по зарплате
05 июля 2018, 12:09 • 143 • Украина
КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Около тысячи шахтеров пикетируют Верховную раду Украины в четверг, требуя погасить задолженность.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, горняки держат в руках флаги нескольких профсоюзов шахтеров и угольных предприятий, плакаты с призывами к государству рассчитаться по долгам.
Участники акции случат касками по тротуару, требуют, чтобы к ним вышли депутаты. Здание Рады по периметру оцеплено полицией.
Как сообщил лидер Независимого союза горняков Михаил Волынец, к парламенту съехались представители шахтерских профсоюзов и трудовых коллективов государственных угольных предприятий со всех регионов Украины. "Мы требуем одобрить внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2018 год в части надлежащего финансового обеспечения госсектора угольной отрасли, которым предусмотрено выделение на ее поддержку 2,8 млрд гривен (около $107 млн), и погашение задолженности по зарплате, которая составляет 1,1 млн гривен ($42 млн) на государственных угледобывающих предприятиях", - сказал Волынец.
Подпишитесь на нас
143
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
30 июня 2018, 17:09
|
03 июля 2018, 11:39
|
01 июля 2018, 12:24
|
02 июля 2018, 09:56
|
01 июля 2018, 02:39
|
05 июля 2018, 00:54
|
03 июля 2018, 18:09