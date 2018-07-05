Около тысячи шахтеров митингуют у здания Рады, требуя погасить задолженность по зарплате

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Около тысячи шахтеров пикетируют Верховную раду Украины в четверг, требуя погасить задолженность.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, горняки держат в руках флаги нескольких профсоюзов шахтеров и угольных предприятий, плакаты с призывами к государству рассчитаться по долгам.

Участники акции случат касками по тротуару, требуют, чтобы к ним вышли депутаты. Здание Рады по периметру оцеплено полицией.

Как сообщил лидер Независимого союза горняков Михаил Волынец, к парламенту съехались представители шахтерских профсоюзов и трудовых коллективов государственных угольных предприятий со всех регионов Украины. "Мы требуем одобрить внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2018 год в части надлежащего финансового обеспечения госсектора угольной отрасли, которым предусмотрено выделение на ее поддержку 2,8 млрд гривен (около $107 млн), и погашение задолженности по зарплате, которая составляет 1,1 млн гривен ($42 млн) на государственных угледобывающих предприятиях", - сказал Волынец.