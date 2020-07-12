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Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровска: "Завтра будет очень интересно"

12 июля 2020, 20:00  •  321 • Политика
Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровского края, сообщает обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин. "Завтра будет очень интересно", - отмечает он с места событий.
По словам Ворсобина, протест, касающийся задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, продолжается. При этом прямую трансляцию, которую обнародовала "Комсомольская правда" в своём Telegram-канале, обозреватель вёл рядом с администрацией, и были слышны непрекращающиеся гудки автомобильных клаксонов.
Он отметил, что ситуация накаляется, потому что сейчас в администрацию Хабаровского края зашли около сотни омоновцев.
"Там организовали, я так понимаю, защиту", - уточнил Ворсобин.
Он отметил, что сегодняшняя демонстрация "не удалась" - активистов было меньше сотни.
"Мне кажется, полиции и журналистов сейчас больше, чем самих демонстрантов", - сказал он.
При этом Ворсобин подчеркнул, что город гудит автомобильными сигналами.
"Людям удобнее нажимать на клаксон, чем выходить на улицу", - сказал он.
По словам Ворсобина, завтра, в понедельник, должен приехать тот, кто заменит Фургала на посту губернатора.
"Это очень рисковый должен быть человек. Не каждого уговоришь прийти теперь на это беспокойное хозяйство", - сказал он.
"Завтра понедельник, завтра будет очень интересно", - подчеркнул он.

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