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Около семи человек из делегации России пока не получили визы США
08 октября 2019, 03:39 • 37 • Политика
Около семи человек из российской делегации к настоящему времени не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в понедельник, 7 октября, заявил исполняющий обязанности главы делегации, зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
«Если говорить о делегации Первого комитета, там порядка 6–7 человек», — ответил он на вопрос «Интерфакса». Первый комитет Генассамблеи ООН занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Официально 74-я сессия Генассамблеи ООН, в которой участвовали представители почти 200 государств, открылась 17 сентября. 24 сентября в Нью-Йорке начались общие прения Всемирной организации.
В этот же день стало известно, что 10 членов российской делегации, включая члена Совета Федерации Константина Косачева, не получили американские визы для участия в ГА ООН — американская сторона не оформила документы в срок, сообщила «Газета.ру».
В связи с действиями Вашингтона замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил своему американскому коллеге протест. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала решение Вашингтона возмутительным примером неуважения к членам международной организации.
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