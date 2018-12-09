Около 900 россиян не пустили на Украину после введения военного положения

Украинские пограничники не пропустили в страну около 900 россиян с начала действия военного положения. Об этом заявил начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

«Включая прошлые сутки, россиян (не пропустили на Украину. — RT) — 900... Это всего с начала военного положения», — приводит его слова УНН.

Ранее ГПСУ сообщила, что поток граждан России, приезжающих в страну, сократился вдвое.

В конце ноября Украина закрыла въезд на территорию государства российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет на время действия военного положения.

Экс-заместитель Генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с Пятым каналом прокомментировал данное решение Киева.