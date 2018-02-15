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Около 800 тысяч украинцев отдохнули в Крыму в 2017 году

15 февраля 2018, 19:24  •  67 • Украина
Около 800 тыс. жителей Украины отдохнули в Крыму в 2017 году, сообщает kp.ru.
 
© Pixabay
 

«Это серьёзные цифры. Мы доброжелательно к этому относимся. Мы один народ», — заявил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского Госсовета Алексей Черняк.

В общей сложности в 2017 году на отдых в регион приехали 5,395 млн туристов, что на 3,2% меньше, чем в с 2016-м.

Как свидетельствует статистика, 43% туристов прибыли авиатранспортом, 42% — паромной переправой, 15% —  другими видами транспорта.

Ранее президент правления Клуба защиты прав туристов Дмитрий Давыденко прокомментировал в разговоре с НСН возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром.

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